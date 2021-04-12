Hatırlamayanlar için Apple, Fortnite üzerinden alınan oyun için kredi ve eşyalarda yüzde 40’a kadar kesinti uyguladığı için Epic Games Store ve Apple davalık olmuştu.

İşte sadece bu dava belgelerinde açıklanana göre Epic Games Store 2020 yılında 273 milyon dolar kaybetmiş durumda.

Epic’in son zamanlarda ücretsiz oyunları ile kullanıcıları sevindiriyor fakat açıklanana göre son iki yıl içerinde 450 milyon dolardan fazla para kaybettiği belirtiliyor.

Epic ve Apple davası açıklanan göre 2019 yılında 181 milyon dolar zarara neden olmuş durumda. Buna ek olarak 2020 yılında ise 273 milyon dolar kaybı oluğu tahmin ediliyor. Epic Games Store 2020 yılında 700 milyon dolar gelir elde etmişti fakat bu zarar ele alındığında oldukça önemsi kalıyor.

Epic Games Store, Özel Oyunlar İçin 444 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı

Bilmeyenler için Epic, bazı oyun ve uygulamalar için sadece Epic Games Store içerinde olması için ayrı bir ücret ödüyor. Açıklanan göre Epic, özel oyunlar için 2020 yılında 444 milyon dolara varan bir ödemeyi yapımcılara garanti olarak verdiği açıklanıyor. Bu garanti ücreti avans olarak düşünülebilir.

Apple bu kayıpları dava içerinde kullanıyor. Epic’in 2021’de 139 milyon ve üç yıllık dönemde ise 600 milyon dolar zarar edip 2027 yılına doğru kar etmeye başlayacağını tahmin ediyor.

Epic Games Store yönetimi ise bu zararın onlara yatırım sağladığını düşünüyor. Dava belgelerine göre Epic 2023 itibari ile kar etmeye başlayacak.

Epic Games Store ve Apple arasında ilk olarak geçtiğimiz yıl başlayan bu dava sürecinin bir sonraki karşılaşması 3 Mayıs 2021 tarihinde görülecek.