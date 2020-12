Her gün oyun severler için bir adet oyunu ücretsiz olarak yayınlayan Epic Games Store, bugün Night in the Woods adlı yapımı bedava indirmeye açtı! Piyasadaki fiyatı şu anda 33 TL değerinde olan tek oyunculu macera oyununu hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Bir haftadan fazla zamandır kullanıcılarına her gün bir adet bedava oyun yayınlayacağına dair söz veren Epic Games Store, sözünü başarıyla tutmaya devam ediyor! Dün My Time At Portia oyunu platformda ücretsiz olarak yayınlanırken, bugünün şanslı yapımı ise mağazalarda 33 TL karşılığında satılan macera temalı Night in the Woods oldu.

Night in the Woods Oyunu Bugünlük Ücretsiz Oldu!

Infinite Fall tarafından geliştirilen Night in the Woods oyunu tek oyunculu deneyimiyle macera temasını buluşturuyor. Alec Holowka’nın tasarladığı ve animasyon sanatçısı Scott Benson’ın hayata geçirdiği yapım çıktığı yıl BAFTA Games Awards ödülleri kapsamında En İyi Anlatı dalında ödüle de layık bulunmuştu. Başarısı pek çok yerde tescillenen oyun şimdi ücretsiz oldu ve daha fazla insana ulaşmaya başladı.

Epic Games Store’da 33 TL‘ye listelenen Night in the Woods konusu itibariyle platformda şu şekilde tanımlanıyor: