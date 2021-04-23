Geçtiğimiz günlerde son iki yıl içerisinde 450 milyon dolar zarar ettiğini açıklaya Epic Games Store, aktarılana göre 2027 tarihi ile kar etmeye başlayacağı haberleri ile gündeme gelmişti.

Bildiğiniz gibi Steam platformunun en dişli rakibi olarak gösterilen Epic Games Store ücretsiz sunduğu oyunlar ile oyuncular tarafından beğenilerek kullanılıyor.

Aktarılana göre Epic Games Store bu özel oyunlar için 444 milyon dolardan fazla bir bütçe ayırmış durumda.

Epic Games Store, oyunlar dışına Spotify müzik servisi uygulaması ile farklı alanlardaki ilk hamlesini yapmıştı.

Spotify sonrası birçok alanda zengin kütüphanesi ile kullanıcılara hizmet etmeye başlayan Epic Games Store, gün içerisinde yeni uygulamaları eklemiş durumda.

Güvenilir bir kaynağın yaptığı habere göre Epic, Itch.io, iHeart Radio, KenShape, Brave Browser ve Krita uygulamalarını kütüphanesi ekledi. Uygulamalar arasında Krita ve KenShape ücretli olarak markette listelenmiş durumda.

Steam sonrası Windows Store marketine de bir savaş başlatan Epic Games Store, ilerleyen günlerde daha zengin bir market haline döneceği düşünülüyor.

Bunun dışında Microsoft yönetimi de uygulama marketlerini kısa bir süre içerisinde tamamen yenileyeceğini ve birçok alanda hizmet edeceklerini belirtmişti.

Epic Games Store, Özel Oyunlar İçin 444 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı

Bilmeyenler için Epic, bazı oyun ve uygulamalar için sadece Epic Games Store içerinde olması için ayrı bir ücret ödüyor. Açıklanan göre Epic, özel oyunlar için 2020 yılında 444 milyon dolara varan bir ödemeyi yapımcılara garanti olarak verdiği açıklanıyor. Bu garanti ücreti avans olarak düşünülebilir.

Apple bu kayıpları dava içerinde kullanıyor. Epic’in 2021’de 139 milyon ve üç yıllık dönemde ise 600 milyon dolar zarar edip 2027 yılına doğru kar etmeye başlayacağını tahmin ediyor.

Epic Games Store yönetimi ise bu zararın onlara yatırım sağladığını düşünüyor. Dava belgelerine göre Epic 2023 itibari ile kar etmeye başlayacak.

Epic Games Store ve Apple arasında ilk olarak geçtiğimiz yıl başlayan bu dava sürecinin bir sonraki karşılaşması 3 Mayıs 2021 tarihinde görülecek.