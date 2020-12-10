Epic Games Yılbaşı Tatil İndirimi etkinliği konusunda detayları paylaştı. Paylaşılan detaylara göre platform bize çok önemli sürprizler sunacak. Zaten Epic Games tarafından her hafta verilen ücretsiz oyunlara alıştık.

Fakat bu sefer haftalık oyun vermek yerine platform her gün yeni bir oyunu bedava olarak sunacak. Kampanyanın detaylarını anlatalım ki siz de bu oyunları kaçırmayın.

Epic Games 2 Hafta Boyunca Her Gün Oyun Veriyor

17 Aralık tarihinde Yılbaşı Tatili İndirimi başlatılacak. Birçok oyunda %80 indirim olacak. %80’i bulan indirimlerin yanında, 15 gün boyunca seçilen oyunlar ücretsiz olarak sunulacak.

Her gün 1 oyunun hediye edileceği kampanya kapsamında hangi oyunların ücretsiz olarak verileceği konusunda bir bilgi yok. Bazı kullanıcılar yine GTA 5 gibi üst seviye oyunların verileceğini söylüyor. Fakat bu bilgi doğrulanmış olan bir bilgi değil.

Yani firma hangi tür oyunları vereceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Sadece şunu söyleyebiliriz ki yine iddialı oyunların geleceği kesin. Özellikle kampanyanın son bulacağı gün, ünlü yapımlardan birisinin ücretsiz hale getirileceği söyleniyor. Bu konuda bir açıklama yapıldığı zaman ya da oyunlar açıklandığı zaman biz de ekleyeceğiz.