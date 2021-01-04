Ünlü oyun firması Epic Games şimdi ABD’de bir AVM satın aldı. Kapalı bir alışveriş merkezini yıkılmaktan kurtaran şirket, burayı yeni genel merkezi olarak kullanmayı planlıyor. Yapım ve onarım çalışmaları yıllar alacak alan, ileride pek çok oyunun çıkış noktası haline gelecek.

Başarılı video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Epic Games son zamanlarda hayranlarını şaşırtmayı ihmal etmiyor. Yakın bir zaman önce yaklaşık iki hafta boyunca her gün kullanıcılarına bir adet ücretsiz oyun dağıtan firma, son olarak Jurassic World Evolution oyunu ile beklentileri doruğa çıkarmıştı. Şimdi şirket ABD’de bir alışveriş merkezi satın aldı.

ABD’nin North Carolina adlı eyaletinde bulunan Cary şehrinde, 91 bin metre karelik Cary Towne Center isimli AVM’yi satın alan Epic Games, burayı ABD’deki genel merkezi olarak yeniden tasarlamayı düşünüyor. AVM’nin tarihçesine bakacak olursak açılış tarihi 1979 yılını işaret eden mekan, 80’li yıllarda büyük bir büyüme yaşadı ve 90’larda ise doruk noktasına ulaştı. Fakat 2020 yılının son döneminde işletmenin kapanacağı açıklanarak satışa çıkarıldı.

Epic Games’in Yeni Genel Merkezi 2024 Yılında Tamamlanacak

Bu fırsatı kaçırmayan Epic Games, kapalı AVM için talip oldu ve binanın yıkılmasını engelledi. Bu bölgeyi şirketin yeni genel merkezi olarak yeni baştan ele alacak firma, AVM’yi ofis binaları ve rekreasyon alanları olan cazibeli bir özel mülke dönüştürecek. Yapım çalışmalarının sonlanması ise büyük olasılıkla 2024 yılını bulacak diye tahmin ediliyor.