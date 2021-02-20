Son dönemlerde Azizler filmi ve 10 Bin Adım dizisiyle yeniden ekranlara gelen usta aktör Engin Günaydın yakında bir Netflix projesinde karşımıza çıkacak. Günaydın’ın yazdığı hikayeden yola çıkarak hazırlanan yapımın yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler bulunuyor.

Her yaptığı proje ile ses getirmeyi başaran usta oyuncu Engin Günaydın son dönemlerde üst üste birbirinden şahane yapımlarla karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yılın sonlarında Taylan Biraderler’in Azizler filmiyle dijital streaming devi Netflix’e gelen aktör, kısa bir süre sonra ise 30 Aralık’ta başlayan ve bu hafta sezon finaliyle ekranlara gelen Gain’in 10 Bin Adım dizisinde hayranlarıyla buluştu. İki yapımda da yine olağanüstü performanslar sergileyen yıldız oyuncunun şimdi yepyeni bir projeye imza attığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Engin Günaydın Netflix için yeni bir dizi yapıyor. Kendi yazdığı bir hikayeden yola çıkarak hazırlanacak projenin yönetmeniyse, Günaydın’ın birlikte çalışmaya Azizler ve Vavien filmlerinden alışık olduğu Taylan Biraderler olacak. Yapımcı koltuğundaysa İmaj Yapım imzası taşınacak. Henüz dizinin ismi, geniş oyuncu kadrosu ve çekim tarihleri gibi detaylar belli olmasa da yakında projenin daha belirgin bir hale geleceği bekleniyor.

Engin Günaydın’ın GAIN platformunda başrollerini Devin Özgür Çınar ile birlikte paylaştıkları 10 Bin Adım dizisi 2. sezon onayı almıştı. Bu yapımın çekimlerine yaz aylarında başlanacağı, sonbahar aylarındaysa yayına gireceği söylenmişti. Dolayısıyla tahminlerimize göre usta oyuncunun Netflix’teki yeni projesi ya ilkbaharda ya da sonbahar döneminde çekilecek.