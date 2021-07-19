Dünyada telefon markalarının birbirleri ile içerisinde bulundukları rekabet her geçen gün biraz daha alevlenmeye devam ediyor. Kıyasıya bir yarış içinde olan markaların arasına son dönemde katılan Xiaomi rekorları kırmaya devam ediyor. Çinli telefon markası yaptığı satışlarla ABD devi Apple’ı geride bırakmayı başardı. İşte Apple’ı şok eden sonuç…

Özellikle son 10-12 yıllık döneme damgasını vuran Apple piyasalarda lider olmak için üretimlerine devam ediyor. Akıllı telefon markaları içerisinde devam eden büyük rekabet Xiaomi’nin de devreye girmesiyle daha da alevlendi. Küresel pazarda bu markalar arasındaki rekabeti araştıran Canalys adlı yapı ise Apple’ı şok eden sonucu açıkladı.

Xiaomi Apple’ı Geride Bıraktı!

Canalys’in yaptığı araştırma sonucunda Apple’ın bir sıra daha gerilediği duyurulurken, Xiaomi’nin küresel akıllı telefon satışında 2. sıraya yükseldiği belirtildi. Kürsel satışta 2. sıraya yükselen Xiaomi’nin birinci sırayı zorlaması da bekleniyor. Çin teknolojisinin en dikkat çekici markalarından biri haline gelen ve satış rekorları kıran Xiaomi’nin bu yükselişi sürpriz olarak karşılanmazken; bu markanın özellikle uygun fiyatlı olması son yıllarda daha çok tercih edilmeye itiyor.

2021 yılının ikinci çeyreğine dair Canalys’in yaptığı araştırma neticesine göre 1. sırada Samsung kalmaya devam ederken; ikinci sıraya Çin’in dev markası Xiaomi’nin yükseldiği belirtildi. Yılın ikinci çeyreğinde yaptığı küresel satışla dikkat çeken Xiaomi’nin bu çeyrek % 83 satış artışına geçtiği ve küresel Pazar değerinde % 17’e yükseldiği açıklandı. Birinci sırada bulunan Samsung’un oranı ise % 19 olarak raporlandı. Bu satışlar sonrası Apple 3. sıraya düşerken bu markanın oranı ise % 14 olarak duyuruldu. Öte yandan Xiaomi’nin özellikle Güney Amerika kıtasında ciddi bir satışa geçtiği ve burada satışlarının % 300 arttığı belirtildi.