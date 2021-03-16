Elon Musk Kaliforniya’da Fremont şehrindeki Tesla fabrikasını bilindiği üzere 2020 mayısında açma kararı almıştı. Tahmini 10 bin kişi istihdam eden Tesla otomobil fabrikası koronadan çalkalanıyor. Fabrikada, 2020 aralıkta 125, mayıs 2021 de de 440 kişinin koronaya yakalanmasından sonra Elon Musk’un Fabrikayı kapatıp kapatmayacağı merak konusu oldu.

Elon Musk’un sahip olduğu Tesla Fabrikasında 100 lerce kişi koronoya yakalandı

Daha önce, Kovid-19 salgını başladığında Elon Musk fabrikaları kapatma kararını ertelemişti. Ancak, işin ciddi boyutlara gelmesinden sonra kapatma kararı almıştı.

PlainSite verilerine göre açıklanan korona virüs sayılarının Elon Musk‘ı pek etkilemeyeceğini düşünenler epey fazla. Çünkü Musk, Korona virüs kısıtlamalarına karşı olduğunu ve bu konuda işçilerine çalışmaya devam etmeleri konusunda baskı uyguladığı bilinmekteydi.