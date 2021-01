Yakın bir zaman önce WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası sosyal medya üzerinde yoğun bir eleştiriyle karşılaşmıştı. Yapılan güncellemeyle birlikte kullanıcıların Şubat ayına kadar sözleşmeyi kabul etmemesi halinde uygulamadan faydalanamayacakları belirtilirken; güncellemenin getirdiği yenilikler arasında verilerin Facebook ile paylaşılacağı tartışmalara neden olmuştu.

Tüm bunlar üzerine dünyanın en zengin insanı olarak da bilinen SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi ünlü girişimci Elon Musk bir tweet attı. Musk’ın Twitter paylaşımı oldukça kısa ve netti: “Signal kullanın.” Bunun üzerine tahmin edilebileceği üzere kısa sürede pek çok kullanıcı Signal’e yöneldi ve yeni anlık mesajlaşma uygulamaları olarak bu programı tercih etmeye başladı. Böylelikle Signal’in reklam vererek bile elde edemeyeceği oldukça yoğun bir ilgi oluştu.

Twitter’da 40 milyonun üzerinde takipçisi olan Elon Musk, verdiği tavsiyeyle önemli bir etki yarattı. Kar amacı gütmeyen Signal Foundation‘ın mesajlaşma uygulaması, Musk’ın önerisi üzerine kullanıcı sayısını epeyce arttırdı. Hatta öyle ki, Signal’in paylaştığı son tweet’lerde, “Doğrulama kodları şu anda birkaç sağlayıcıda erteleniyor. Çünkü çok sayıda yeni insan Signal’e katılmaya çalışıyor. Bu sorunu olabildiğince çabuk çözmek için tarayıcılarla birlikte çalışıyoruz,” mesajı geçildi.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021