Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk dünyanın en zengin insanı oldu. Başarılı girişimci bu koltuğu 2017’den beridir taşıyan Amazon’un sahibi Jeff Bezos’tan aldı.

Tesla Inc. ve SpaceX şirketlerinin kurucusu, açık sözlülüğüyle dikkat çeken başarılı girişimci Elon Musk şu anda dünyanın en zengin kişisi konumunda. Musk’ın bu hızlı yükselişi ise listeyi uzun yıllardır fetheden Amazon firmasının sahibi Jeff Bezos’u iki numaraya sürüklüyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir söyleşide parasının yarısını dünyadaki sorunları çözmek için ayırdığını, geri kalanını ise Mars’ta kendi kendine yeten bir şehir inşa etmek üzere kullanacağını açıklayan Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi listesinde Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin 500 insanı arasında lider duruma getirdi.

Güney Afrika’da doğan başarılı iş insanı Elon Musk’ın serveti sabah saatlerinde açıklanan raporlara göre 188,5 milyar dolardı. Bu rakamlar ise 2017’den bu zamana kadar listenin en üst sırasında bulunan Jeff Bezos’tan yaklaşık 1,5 milyar dolar fazla kazandığı anlamını taşıyor.

Jeff Bezos, Eşiyle Boşanmasaydı Halen Dünyanın En Zengini Olabilirdi

Geçtiğimiz sene Tesla’nın hisse değeri %743 artış yaşarken, şirket pandemiye rağmen yarım milyon elektrikli araba sattığını açıklamıştı. Hemen her alanda benzeri görülmemiş bir büyüme yaşayan Musk, yine de liste başı olmasının asıl nedenini Jeff Bezos‘ın eşi ile boşanmasına borçlu. Zira bilindiği üzere Bezos geçtiğimiz yıl eşiyle ayrılmış ve Amazon hisselerinin yaklaşık olarak dörtte birini MacKenzie Scott‘a bırakmıştı. Bunun yanı sıra Kasım 2020’de 680 milyon dolar değerinde hissesini hayırseverlik işleri için bağışlamıştı.