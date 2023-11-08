Ziraat Bankası müşterilerine talih kuşu kondu! Telefondan başvuran 11.000 TL ihtiyaç kredisi alacak

Ziraat Bankası müşterileri çok şanslı! Telefonla başvuru yapanlara 11.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek.

Ziraat Bankası tarafından yapılan bir duyuruda 36 aya varan vadeler ile 11.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olunacağı belirtildi. Banka hesabınız varsa ihtiyaç kredisine başvurmak artık her zamankinden daha kolay. Şubeye gitmeye ise hiç gerek yok.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

1. İnternet Bankacılığı İçin Bir Şifre Oluşturun: Henüz İnternet Bankacılığı Şifresi oluşturmadıysanız Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Numarasını arayarak veya size en yakın Ziraat Bankası Şubesine giderek şifre alabilirsiniz.

2. Ziraat mobil uygulamasını kullanın: Şifrenizi aldıktan sonra Ziraat mobil uygulamasına giriş yapın. Uygulama girişi,niz başarılı olduktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

3. Başvuru ve Onay Süreci: Ziraat mobil uygulamasından yapılan başvurular belirli şartlara göre değerlendirilecektir. Başvurunuz onaylandıktan sonra hemen ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.





Kredi Koşulları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru durumlarını değerlendirirken çeşitli kriterleri baz alarak karar vermektedir. Krediye başvurmadan önce aşağıdaki önemli noktaları göz önünde bulundurun;

Kredi Limitleri: Bu promosyona katılan kişiler için daha yüksek kredi limitleri mevcuttur. Örneğin 11.000 TL krediniz varsa 36 aylık ödeme planı oluşturup kredinizi zamanla geri ödeyebilirsiniz.

Kredi faiz oranı: Faiz oranları genel olarak kredi tutarına ve kredi vadesine göre değişmektedir. Ziraat Bankası'nın bu kampanyanın çekiciliği düşük faiz oranıdır.

Kredi geri ödeme koşulları: Kredi geri ödeme planları vadeye ve kredi miktarına göre değişiklik göstermektedir. Ödeme koşulları hakkında detaylı bilgi alabilmek için Ziraat Bankası şubeniz veya müşteri hizmetleriniz ile iletişime geçiniz.

Ziraat Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük fırsatlar sunuyor. Düşük faiz oranlarıyla ve aynı zamanda esnek geri ödeme seçenekleriyle bu ihtiyaç kredisi teklifi tasarruf hedeflerinize ulaşmanız konusuna yardımcı olabilir. Başvurunuzu internet bankacılığı veya mobil uygulamadan kolaylıkla yapabilirsiniz.