Yeni otomobil hayali kurana 180.000 TL'lik indirim müjdesi! Toyota dev kampanyayı başlattı

Toyota Corolla Severlere Müjde: Kasım Ayında Fiyatlar Düştü! Otomobil dünyasında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor! Kasım ayıyla birlikte otomobil fiyat listeleri güncellendi ve Toyota Corolla'da büyük indirim fırsatları başladı. En sevilen sedan modellerden biri olan Toyota Corolla'nın fiyatlarında sağlanan bu önemli indirim, otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Toyota Corolla'da Kaçırılmayacak Fırsat! Kasım Ayında Dev İndirim Devam Ediyor!

Otomobil tutkunlarını heyecanlandıran haber geldi! Toyota Corolla fiyatlarında devam eden muazzam indirimlerle Kasım ayına damga vuruyor. Sektördeki rekabeti kızıştıran Toyota, en sevilen modellerinden Corolla için sunulan 180.000 TL'lik indirimi Kasım ayında da devam ettiriyor.

Toyota Corolla, Ekim ayında başlatılan ve büyük ilgi gören kampanya kapsamında Kasım ayında da hayranlarıyla buluşuyor. Bu eşsiz fırsatla birlikte, Toyota Corolla'nın başlangıç fiyatı sadece 1.002.800 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel indirim, Corolla'yı en uygun fiyatlı sedan modellerinden biri haline getiriyor.

İndirim kampanyası, Corolla'nın tüm versiyonlarında geçerli. 1.5 Vision, 1.5 Dream, 1.5 Dream X-Pack, 1.5 Flame X-Pack ve 1.5 Passion X-Pack versiyonları, 180.000 TL'lik indirimle otomobilseverlerle buluşuyor.

Bununla birlikte, Toyota, Corolla almak isteyen müşterilere cazip kredi fırsatları sunuyor. 12 ay boyunca sıfır faiz ve 24 ay süresince %0,99 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanıyor.





Toyota Corolla, 50 yılı aşkın süredir dünya genelinde en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olma özelliğini taşıyor. 2022 yılında Türkiye'de en çok satan sedan model unvanını elde eden Corolla, 180.000 TL'lik bu muazzam indirimle satış performansını daha da yükseltecek gibi görünüyor. Otomobilseverleri etkileyen bu büyük fırsatı kaçırmayın!