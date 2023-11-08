Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Parayı aklama yöntemleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve kara para aklama örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak SİBERGÖZ Operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Çetenin kara parayı nasıl akladığı belli oldu.

Ülkemizde futbol yöneticilerinin, yorumcularının ve takım sahiplerinin ortak olarak yakındığı iki konu var: Yasa dışı bahis ve illegal yayınlar. Yetkililer bu konuda harekete geçmiş durumda ve artık çalışmaların karşılığı da alınmaya başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen operasyon, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen SİBERGÖZ Operasyonu'nda 43 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı bahiste milyarlarca liralık işlemler yapılmış

X üzerinden operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların da devam ettiğini açıkladı. Operasyon, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik" olarak yapıldı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 71.415 TL Türk Lirası, muhtelif miktarda döviz ve altın, çok sayıda da senet, banka ve kredi kartı ele geçirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait hesapları 3 ilâ 10 bin TL arasında bir meblağ karşılığında temin ettikleri, elde edilen paraların da kripto varlık borsaları üzerinden alım yapılarak aklandığı belirtildi. Para transferleri için kullanılan hesaplardaki işlem hacminin ise 3.6 milyar TL olduğu açıklandı.

Yasa dışı bahislerden elde edilen paraların da şüpheli şahıslar aracılığıyla, dijital ödeme sistemleri üzerinden QR kod ve cebe havale yöntemi kullanılarak çekildiği tespit edildi. Toplanan yasa dışı bahis paralarının son olarak elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı belirlendi.