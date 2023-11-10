Yaş şartını sağlayana Halkbank'tan dev kredi! Tek kuruş faiz almadan 350.000 TL kredi verilecek

Halkbank, girişimcilerin yüzünü güldürecek özel kampanya haberini duyurdu! Ayrıntılar haberimizde...

Halkbank, 18-45 yaş aralığındaki tüm girişimcilere yönelik çığır açan bir finansman paketini duyurdu. Kampanya kapsamında, girişimcilere 350.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatı sunulacak. Bu önemli finansman imkanından yararlanmak isteyen girişimcilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Minimum ilkokul diploması sahibi

45 yaşından küçük

Mezun olduğu bölüme ilişkin hiçbir bir iş deneyiminin olmaması ya da minimum iki yıllık deneyim sahibi olmak





Kredi faiz oranları, vade süresine ve kredi puanına göre şekilleniyor. 36 ay vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 1,40'tan başlıyor. Ayrıca, 12 ay geri ödeme süresi dikkate alındığında kredinin aylık taksitleri 11.600 TL'den başlıyor.

Girişimciler, bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için Halkbank şubesine veya internet sitesine başvuruda bulunabilirler. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, gelir belgesi, maaş bordrosu, kredi kartı ekstresi, işyeri kira sözleşmesi ve mesleki yeterlilik belgesi bulunuyor.

Kampanya, 350.000 TL'ye kadar kredi imkanı, anapara geri ödeme süresi 1 yıla kadar ve %100 faizsiz kredi avantajları sunarak girişimcilere önemli destek sağlıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen girişimciler, Halkbank'a başvurarak işlerini bir üst seviyeye taşıma şansını yakalayabilirler.