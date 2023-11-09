Tesla ikinci el fiyatına Model Y satıyor! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, fiyatlarını düşürme kararı aldı. Dünyanın her yerinde indirimler sunan marka, artık Türkiye'de de indirimler sunuyor. Model Y'de indirimin 400 bin liralara kadar çıktığı görüldü. Bu arada yeni modelin üretimine başlayan firma, ilk kez fiyatını açıkladı. Detaylar burada...

Amerikan elektrikli otomobil devlerinden Tesla, tüm çabasını yeni bir modelin üretimine harcadı. Milyarder iş adamı Elon Musk, Almanya'da faaliyet gösteren Tesla fabrikasında yeni model üretileceğini duyurdu.

Yeni otomobilin fiyatının diğer Tesla modellerine göre daha ucuz olması beklenirken, fiyatının 25.000 euro (yaklaşık 760.000 lira) civarında olması bekleniyor. Yeni otomobilin hangi tarihte üretileceği henüz belli değil.





İş adamı Elon Musk cömert anlaşmalar yapmaya başladı. Tesla, Kasım ayı itibariyle 11.000 çalışanının ücretine %4 oranında zam yapacağını açıklamıştı ve benzer bir karar Almanya'daki fabrikasında da alınmıştı. Sendika, Almanya'daki Tesla çalışanlarının sektör ortalamasının altı ücret aldığını söyledi.

Tesla, enflasyonu dengeleyebilmek adına Aralık ayında çalışanlarına 1.500 euro ikramiye verdi ve Alman işçilerinin ücretleri Şubat ayından itibaren 2.500 euro daha artırıldı.





Bu arada son yıllarda Türkiye'ye gelen elektrikli otomobil markaları da kendilerini kanıtlamak ve pazarda daha büyük yer edinebilmek adına fiyat rekabetine başladı. Türkiye'nin yerli Togg'un popülaritesinden dolayı güç kaybetme endişesi taşıyan firmalar fiyat düşürmeye başladı.

Tesla sahibi ve milyarder işadamı Elon Musk'un Türkiye'ye ilgisi ise giderek artmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devamlı diyalog kuran Musk'un Türkiye'de otomobil fabrikası kuracağı yönünde iddialar ortaya çıktı. Bu arada Tesla Türkiye fiyatını güncelledi. Tesla, Çin ve ABD için fiyatları düzenli olarak güncelliyor.





Türkiye'nin Model Y'sinde indirim yapılacağını duyurdu.

Sunulan indirim miktarı ise 400 bin lirayı buldu. Model Y'nin donanım donanımına göre farklı fiyatlar söz konusuydu.