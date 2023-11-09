Telefonunuzu kontrol edin! Gün içinde 5.097 TL para yatırılacak: Bakanlık duyuru yaptı

Telefonunuzu kontrol edin! Gün içinde 5.097 TL para yatırılacak: Bakanlık duyuru yaptı
Planlanan destek ödemelerinin 15 Kasım'da başlayacağı ve ayın sonuna kadar da süreceği belirtildi. Bu nedenle hesabınıza 5.097 TL tutarında destek ödemesi aktarılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayına ait evde bakım maaşı ödemelerini 15 Kasım civarında uygun vatandaşların hesaplarına aktarmayı planlıyor. Ödeme tarihleri ​​bir önceki ayın ödeme planına göre tahmin edilmektedir. Ödeme tamamlandıktan sonra Bakanlık, resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapacak.

Kasım ayında evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Kasım ayı evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı kasım ayında ekim ayıyla aynı seviyede 5.097 TL oldu. Bu miktar 500.000'den fazla yararlanıcıya dağıtılacak ve 2024 için planlanan artış evde bakım maaşını da artıracak. Artış oranı enflasyon istatistiklerine ve Ocak ayında açıklanan memur maaş artışlarının durumuna göre belirlenecek. Tahminlere göre evde bakım maaşları 7000 TL'yi aşabiliyor.

Evde bakım ücretini nasıl sorgularım?

Evde bakım bakımının ödeme durumunu e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama alanında yer alan “Engelli evde sağlık hizmeti ödeme bilgisi sorgula” ekranına gitmeniz gerekmektedir. Gerekli bilgileri girerek başvuruda bulunabilirsiniz. Bu ekran e-devlet resmi internet sitesinde bulunuyor.

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