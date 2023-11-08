SGK'ya bu ödemeyi yapan 6 yıl erken emekli olacak! SGK gerekli şartları açıkladı

Erken emekli olmak isteyenlere müjde! Şartları taşıyan 6 sene erken emekli olabiliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Erken emeklilik kapısı açıldı! 6 sene erken emekli olmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

6 SENE ERKEN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

SGK tarafından yapılan son açıklamalara göre doğum borçlanmasıyla birlikte anneler erken emekli olma şansı yakalıyor. Doğum borçlanması çalışan annelerin doğum sebebiyle işten ayrı kaldıkları sürede prim ödemelerinin aksamaması için tanınan bir haktır. Çalışma hayatından bir süre ayrı kalan anneler süreç içinde prim ödeme şansını kaybettikleri için emeklilik konusunda mağduriyet yaşayabiliyor ancak doğum borçlanmasıyla bu risk ortadan kalkıyor. Doğum borçlanması en fazla üç çocuk için geçerli oluyor ve her çocuk için iki seneye kadar borçlanma yapılabiliyor. Borçlu süreler annenin prim günlerine ekleniyor ve emeklilik yaşı ve maaşı olumlu etkileniyor. Borçlanma tutarının ödeme süresi bir ay ve bu tutar tek seferde ödeniyor, taksit yapılmıyor.





Doğum borçlanmasından faydalanmak için SGK kaydının doğumdan önce başlamış olması gerekiyor. İşten ayrıldıktan sonra doğum yapılmış olması fakat doğumun işten ayrıldıktan sonraki 300 gün içinde gerçekleşmemiş olma şartı aranmıyor. Doğum borçlanması için çocuğun sağ olması gerekiyor. Borçlanma süresinde çocuğun yaşaması şartı da aranıyor. Aynı zamanda doğum sonrasındaki iki yıl içinde bir işte çalışılmamış olması ve prim ödenmemesi gerekiyor. Çalışan kadınlar son çalışılan iş yerine bağlı olunan SGK İl Müdürlüğüne ya da SGK Merkezlerine başvuru yapılabiliyor. Talep edilen belgeler SGK tarafından temin edildiği için ek bir belge talep edilmiyor. Kamu personeli olan anneler SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Doğum borçlanması maliyetleri asgari ücret ve prim ödemeleri günlük kazançlarına göre hesaplanıyor. Günlük kazancın yüzde 32 oranı baz alınıyor. 2021 senesi asgari ücrete göre hesaplama yapıldığı zaman günlük borçlanma tutarı 38.16 TL oluyor ve bir aylık borçlanma tutarı 1.144.8 TL olarak belirleniyor. Bir çocuk için 720 günlük borçlanma ücreti 27.45.2 TL oluyor.