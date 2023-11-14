Selçuk Geçer'den piyasayı sallayan altın tahmini! O tarihten önce satan dizlerini dövecek

Selçuk Geçer, ekonomi alanındaki bilgi birikimiyle son dönemde ons altınla ilgili değerlendirmeleri ve tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor. Detaylar haberimizde..

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın ardından hem para piyasasında hem de altın piyasasında rekorlar kırıldı. Bu hareketlilik günlük hayata fiyatların yükselmesi şeklinde yansıdı ancak yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar, uzmanların yorumlarını dikkatle takip etti. Özellikle altında gözlemlenen hareketliliğin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Piyasaya ilişkin yaptığı değerlendirmeyle en çok konuşulan isimlerden biri olan ekonomist Selçuk Geçer, on dönemde yaptığı dikkat çekici yorumlarıyla tartışmalara neden oldu. Geçer, ltının büyümesinin kaçınılmaz olduğunu ve 2024'te 2.400 ila 2.500 ons arasındaki altın kalitelerinin ortaya çıkacağını söyleyerek uzun vadeli yatırımlara karşı uyarıda bulundu.

2025 YILINI GÖSTERDİ

Altın piyasasında gözlemlenen dalgalanmaların devam ettiğini dikkate alan ekonomist Selçuk Geçer, mevcut ve potansiyel yatırımcıları ilgilendirecek önemli uyarılar yaptı. Savaş durumunda bile güvenli liman şeklinde kabul edilen altına artık uzun vadeli yatırımlarda bir nebze düşünülmesi gerektiğini söyleyen Geçer, daha önce veya yeni alınan altının uzun süre satılmaması gerektiğini vurguladı.





Altın fiyatlarındaki yükselişin 2024 yılında süreceğini öngördüğünü belirten Selçuk Geçer, elinde altın olanların 2025'ten önce "Ben değiştireyim" diye düşünmemesi gerektiğini söyledi. FED'in güvenilmez açıklamalarına dayanarak görüşünü dile getiren ünlü ekonomist, faiz oranlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusu hala belirsiz. Her iki toplantıda da faiz artışı olmayacağına dair net mesaj verildi, ancak banka toplantısında hazır bulunanların bazı açıklamaları ekonominin birden fazla başlığının olduğunu ortaya koydu."

“Risk artıyor”

Küresel kriz riskinin giderek arttığına dikkat çeken Selçuk Geçer, süreç içerisinde Ortadoğu'da yaşananlara dikkat çekti. Bazı Arap ülkelerinin bu alanda yaşananlara sadece sözlü tepki verdiğini ancak eylem anlamında herhangi bir hareket görmediğini belirten Geçer, durumun Orta Doğu ve Pasifik'te olduğu gibi daha da ciddileşebileceğini söyledi. Geçer, çok daha ciddi yeni bir ekonomik krizin yakın olduğunu da vurgulayarak, "Bütün bunlar altın fiyatlarını tarihsel seviyelere taşıyacak" dedi.