Selçuk Geçer dolar ve Bitcoin'de rekoru açıkladı! O tarihten sonra hepsi birden uçuşa geçecek

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, işaret ederek seçim sonrası o tahminini açıkladı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, seçim sonrasında rekor bir durumun ortaya çıkacağını öne sürerek önemli açıklamalarda bulundu. YouTube platformunda paylaştığı video ile dikkat çeken Geçer, özellikle bitcoin ve dolar üzerindeki artışlarla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. İşte detaylar...





ÜNLÜ EKONOMİST GEÇER BİTCOİN VE DOLAR ÜZERİNDE ARTIŞLARLA İLGİLİ TAVSİYELERDE BULUNDU

Geçer, Bitcoin'in mevcut düşük seviyelerinde alım yapmanın önemine vurgu yaparak, "Bitcoin şu anda 36 bin 000 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu noktada biraz dikkatli olmak gerekebilir, çünkü hafif bir satış baskısı olabilir. Ancak çok yoğun bir satış baskısı beklemiyorum. Bu durum aynı zamanda bir rallinin başlangıcı da olabilir." ifadelerini kullandı. Dolar konusundaki flaş tahminlerine geçen Geçer, şu şekilde devam etti:





"Peki, gelecek 3 ay veya 4 ay içinde dolar ne olur? Benim öngörüme göre, dolar 60 lirayı görecek. Özellikle seçim sonrasında 60 liranın üzerinde bir dolar kuru görmemiz muhtemel. Eğer bu seviyelerde tutunabilirlerse, yani 45 liraya çıkartmayı başarırlarsa, seçimlere kadar en azından 65 liralık bir dolar kuru görebiliriz. Bu, oldukça iddialı bir öngörüdür."

Selçuk Geçer'in bu açıklamaları, finans ve ekonomiye ilgi duyanların dikkatini çekiyor ve gelecek dönemde piyasalarda neler yaşanabileceğine dair önemli bir bakış açısı sunuyor.