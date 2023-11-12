Rahat bir emeklilik hayatı yaşamak için öneriler! Emeklilik öncesi ve sonrası yapılması gerekenler sıralandı

Yüksek maaş, erken emeklilik artık mümkün. Yapılması gerekenler nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.

İyi bir maaş ve rahat emeklilik için bazı adımlar atılması gerekmektedir. Neler yapılmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.

YÜKSEK MAAŞ ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!

Ortalama ömür yıl geçtikçe uzamaktadır. Yapılan çalışmalarla birlikte bebek, çocuk ölümlerinde azalma yaşandığı tespit edilmiştir.

50 yaşında vatandaşş genç, 60 yaş orta, 70 yaş almış, 85+ vatandaşlar yaşlı sayılmaktadır. Erken emeklilikle iyi bir hayat yaşanması mümkün olmaktadır. Gelir/ gider dengesinin kontrol edilmesi gerekmektedir. İyi bir hayat yaşamak için kaliteli bir yaşam gerekmektedir. Çocukların masrafının bitmesi ile birlikte yeni masraflar yer almaktadır. Sağlık, sosyal faaliyet alanında iyi şartlar sağlamak hedeflenmektedir. Bu şekilde ödemeler artmaktadır. Alzheimer hastalığının yaş ilerledikçe görülme olasığının artma sebebiyle bakım masraflarına ayrılan tutar artmaktadır.

Yaş aralığına göre yapılması gerekenler şunlardır:

25-35 yaş arasında olanlar maaşın yüzde 10'unu, aileyle yaşanıyorsa yüzde 25'ini birikim yapmak en doğrusudur. BES ile destek sağlanması gerekmektedir. Pasif gelir yani emeklilik için ayrılan gelir önemlidir.

45-55 yaş aralığında kazanç belirli, iyi bir gelecek için yıllık gelirin 4 katı birikim olması gerekmektedir. Hayatın tadını çıkarmak önemlidir.

35-45 yaş aralığında hedefleriniz için birikim yaratamadıysanız harekete geçmelisiniz. Nefes alarak liste yapmalısınız. Borçlar, sorumluluklar, kazançlar, sahip olunanlar listelenmelidir.

Öncelikle şükredilmelidir. Finansal hedefler belirlenmeli ve gerçekleştirmek için adım atılmalıdır. Harcamalar bu şekilde kontrol altına alınacaktır. Emeklilik birikimi için başlangıç yapılmalıdır. Şu anki yıllık gelirin iki katı kadar birikim yapılmalıdır. Motivasyon toplanarak hedefe doğru ilerlenmelidir.

Erken yaşta birikim yapılmalıdır. Hedefler belirlenmeli, planlar yapılmalıdır. Gelir, giderler kontrol edilmelidir. Borçlar erkenden ödenmelidir. Riskler belirlenmeli kontrol altına alınarak önlem alınmalıdır.