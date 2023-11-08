PTT yardım musluğunu açtı! Başvuru şartına uyan herkese 10.650 TL yardım yapılacak

Türkiye'de zor zamanlarda halkın desteklenmesi amacıyla devlet tarafından sağlanan sosyal yardımlar çeşitli şekillerde sağlanmaktadır.

Bu yardımların arasında işsizlik maaşı, yaşlılık maaşı, evde bakım maaşı, engellilik maaşı yer almaktadır. Faturanızı ibraz ederek ATM'den hızlı ve kolay bir şekilde ödeme alabilirsiniz.

İşsizlik Ödeneği: İşsiz vatandaşlar için mali destek

2023 yılı içinde işsizlik maaşı, sigortalının son dört aydaki ortalama günlük brüt gelirinin %40'ı esas alınarak hesaplanmaktadır. ödenen tutar aylık asgari ücretin %80'ini geçemez. Ayrıca işsizlik yardımlarından damga vergisi dışında kesinti yapılamaz.

İşsizlik maaşı hesaplama örneği:

Son 4 ayda asgari ücretle çalışmış çalışanlar: Aylık ortalama brüt gelir 13.414,50 TL ise hesaplanan işsizlik maaşı damga vergisi düşülerek 5.365,80 TL olacak ve net 5.325,07 TL elde edilecek.

15.000 TL maaşlı çalışanlar: Hesaplanan toplam işsizlik ödeneği 6.000,00 TL. Damga vergisi hariç net tutar 5.954,46 TL'dir.

30.000 TL maaşlı çalışanlar: İşsizlik yardımlarının toplam tutarı asgari ücret ödeneği sınırını aştığı için ödeme tutarı 10.650,15 TL olan asgari ücret miktarının %80'i olarak belirlenecek.

65 Yaş Maaşı: Yaşlılar için finansal güvence

65 yaş ve üzerinde olan, sosyal güvencesi olmayanlara ödenen maaş ise 2 bin 348 TL'ye çıkarıldı. Kişi başı düşen gelirin sınırı ise 3.800,77 TL şeklinde güncellendi.

Evde bakım maaşı: Bakıma muhtaçlara destek

Hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilere yönelik destek miktarı ise 5.097,96 TL şeklinde belirlendi. Hemşirelik bakım hizmetlerinin ev ortamı kapsamında sunulmasına katkıda bulunur.

Engelli Maaşı: Engelli kişiler için mali destek

Engelli vatandaşların maaşları engellilik oranına göre ayarlanan maaş türüdür. Yüzde 40-69 arası engellilerin aylık ödeme tutarı 1.874,57 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylık ödeme tutarı ise 2.811,85 TL'ye yükseldi.

Engelli Yakını Maaşı: Engelli kişileri destekleyen kişilere yönelik destek

18 yaş altında olan engelli bireylerin yakınları için verilen maaş ödemesi ise 1.874,57 TL şeklinde belirlenmiştir.

Çocuk nafakası: Ailelere maddi destek

Çocukların bakımı için ailelere ödenen sosyoekonomik destek (SED) ödemeleri artırıldı. Eğitim seviyesine göre ödemeler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Okul öncesi çocuklar için: Ödenen tutar 2.421,53 TL

İlkokul öğrencileri için: Ödeme tutarı 3.632,40 TL

Ortaokul öğrencileri için: Ödeme tutarı 3.874,45 TL

Yüksek öğrenim gören çocuklar için: Ödeme 4.358,76 TL

Bu destek, devletin her zaman halkının yanında olduğunu ve zor zamanlarda maddi ve manevi destek sağlamak için çeşitli fırsatlar sunduğunu gösteriyor. İlgili kaynakların tümüne, yukarıdaki şartları karşılayan ve gerekli belgeleri sağlayan her vatandaş kolaylıkla erişebilir. Bu yardımın amacı halkın yaşam standartlarını iyileştirmek ve ekonomik destek sağlamaktır.