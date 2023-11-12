O meslek grubuna 70.000 TL kredi çıkıyor! Halkbank düşük faiz oranıyla kredi dağıtacak

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Bu meslekte çalışan kişilere 70 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Bankalar belirli meslek gruplarına uygun kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Bu banka 70 bin TL kredi kampanyasını başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MESLEK GRUBUNA ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Halkbank tarafından yapılan son duyuruya göre kamu personellerine özel yeni bir kredi kampanyası başladı. Nakit ihtiyacı olan kamu personellerine yüzde 3.95 faiz oranıyla 24 ay vadeli 70 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak. Kampanyadan faydalanmak için kişilerin kamu kurumlarında çalışması,





Halkbank müşterisi olunması, kredi notunun 1200 ve üstü olması, kredi ve kredi kartı ödemelerinin düzenli yapılmış olması şartları aranıyor. Kampanyaya başvurular dijital kanallar aracılığıyla, banka şubeleri üzerinden ya da 0850 222 0 222 müşteri hizmetleri numarasını arayarak yapılabilecek. 70 bin TL'ye kadar verilecek olan kredi ödemelerinin aylık faizi yüzde 3.95 olurken toplam maliyeti 123.329 TL olacak. 24 ay vadeli kredinin aylık taksit tutarı 5.138.75 TL olarak yapılacak ve kampanya 31 Aralık tarihinde sona erecek.