O banka emeklilere özel kampanyayı patlattı! Onay verenler artık daha az fatura ödeyecek

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri emekli müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Detaylar burada...

Denizbank, emekli müşterileri için büyük kolaylık sağlayan kampanyayı resmi internet sitesinde paylaştı.

Enflasyon nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan emekliler yeni yılda zam beklerken, bazı bankalar emeklilere özel fırsatlar da sunulmaya devam ediyor. DenizBank, emeklilere özel avantajlar sunan kredi kartını hayata geçirdi.

Emekli Bonus ile otomatik faturalandırılan siparişlerinizde yüzde 10 indirimden yararlanabilirsiniz. Denizbank'ın emeklilere sunduğu kredi kartlarını kullanarak otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere, ilk fatura tahsisinde indirim uygulanacaktır. Promosyona faturalı olsun veya olmasın tüm müşterilerimiz katılabilir ancak promosyonun yalnızca ilk fatura için geçerli olduğunu lütfen unutmayın.

Emekli Bonus'un sunduğu indirim promosyonu cep telefonu, elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu, internet ve TV faturalarına ilişkin otomatik ödeme talimatlarında geçerli olacaktır. DenizKartım, MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, ATM, İletişim Merkezi ve Şube kanallarından fatura siparişlerinde geçerlidir.





Bu kampanya müşteri odaklı olup, tanımlanan ilk ödenen fatura üzerinden indirim uygulanır. Müşteriler tüm faturalarda 20 TL'ye varan indirimden yararlanabilecek.

Daha önce kredi kartıyla otomatik ödeme siparişi vermiş olan müşterinin, siparişi iptal ederek yeni bir sipariş vermesi durumunda bu kampanyaya katılım geçersiz sayılacaktır. Promosyon kapsamında elde edilen indirimler bir sonraki ayın ekstresinde geri ödeme olarak görünecektir.

BU HARCAMALARA İNDİRİM YAPILACAK

Emeklilik yardımları size 100 TL ve üzeri eczane masraflarında %10 indirim sağlar. Diğer taraftan, emeklilik ikramiyesi ile tiyatro ve sinema masraflarında %10 tasarruf etme şansınız da var. Emekli Bonus Kart, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 10 indirim sağlıyor.

Promosyon 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacaktır.

Emeklilik yardımları size 100 TL ve üzeri eczane masraflarında %10 indirim sağlar. Detaylı bilgiye DenizBank'ın resmi internet sitesinden ulaşılabilir.