Nakit ihtiyaçlarını tek kalemde silen kredi! QNB'den hızlı onaylı 50.000 TL ihtiyaç kredisi

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz 50 bin TL kredi! Tüm detaylar haberimizde.

QNB Finansbank müşterilerinin bütün nakit ihtiyaçlarını karşılayacak! Hemen başvurunuzu yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından araştırmaya devam ediyor. QNB Finansbank tarafından yapılan son duyurulara göre banka müşterilerine kefil şartı aramadan 50 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Kredi başvuruları dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Bankanın internet sitesi ya da mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra Krediler bölümünde yer alan kredi başvuru formunu doldurarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini aynı gün içinde alabiliyor. Banka kredi notu 1850 ve üstü olan müşterilere 12 ay vadeli kredi için yüzde 1.99, 24 ay vadeli kredi için yüzde 2.49, 36 ay vadeli kredi için yüzde 2.99 faiz uygulaması yapılıyor. 50 bin TL 12 ay vadeli kredinin aylık ödemesi 4 bin 900 TL, 24 ay vadeli kredi için 5 bin 200 TL, 36 ay vadeli kredi için 5 bin 500 TL taksit ödemesi yapılıyor. Başvuru yapacak müşterilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, bankanın müşterisi olması, kredi notunun 1850 ve üstü olması gerekiyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.