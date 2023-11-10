Nakit arayan Yapı Kredi'ye koşacak! Faizsiz 15.000 TL kredi başvuruları açıldı

Özel bankaların başında gelen Yapı Kredi'sinden faizsiz kredi imkanı sunuldu. Banka Kasım ayıyla beraber Yapı Kredi Mobil üzerinden müşterisi olanlara 15 bin TL nakit destek alabilecek.

30 Kasım tarihine son bulacak olan Yapı Kredi faizsiz nakit avans fırsatı için araştırmalar başladı. Kampanyaya başvuru yapmak için bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmek adına Yapı Kredi Kredili Ol butonuna basarak işlemler tamamlayabilirsiniz. İşte kampanya şartları...







YAPI KREDİ FAİZSİZ KREDİ KAMPANYA

- 1-30 Kasım 2023 tarihiyle beraber Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar faydalanabilir.

- Yapı Kredi mobil uygulaması indirilerek müşterisi olunur. Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından müşteri dışında kimse yararlanamaz.

- Kampanyanın tamamlanmasıyla kredi kartı açılmasıyla beraber 7 gün içerisinde yapılırken 15 Aralık 2023'e kadar faizsiz fırsattan yararlanabilir.

- Taksitli nakit avans miktarı 15 bin TL olurken 6 ay vade için geçerli olurken şartların sağlanmasıyla tek sefer üzerinden çekilir.

-Yalnızca bireysel kredi kartları kullanabilir.

-Yapı Kredi, kampanya üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.