Mutfakta tüp patlatan zam! Tüp fiyatlarına okkalı zam geldi: İşte marka marka güncel tüp fiyatları

Mutfakta tüp patlatan zam! Tüp fiyatlarına okkalı zam geldi: İşte marka marka güncel tüp fiyatları
Tüp fiyatları her geçen gün değişirken 10 Kasım 2023 tarihinden itibaren tüp fiyatlarının güncellendiği bildirildi. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüplerinin fiyatları ve zam oranları haberimizin detayında..

Mutfak tüpü fiyatları günümüzdeki fiyat artışlarından en çok etkilenen temel ihtiyaçlardan biri ve ne yazık ki büyük çaplı tüplerde fiyat artışları birçok insanın hayatını zorlaştıran önemli bir etken haline geldi. Bununla birlikte tüp numaraları da yeniden güncellendi. Vakum tüp fiyatlarının güncelleme sonrası güncel durumu şu şekilde oldu:

AYGAZ TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kilogram ev tüpü: 112,00 TL

Aygaz 12 kilogram tombul ev tüpü: 580,00 TL

Aygaz 12 kilogram valfli uzun ev tüpü: 580,00 TL

İPRAGAZ TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kilogram gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 TL

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 TL

Tüp alırken nelere dikkat etmeliyim?

Sıvı gaz tüplerini aldığınızda S 55 işaretine özellikle dikkat etmelisiniz. 1981 yılından sonra üretilen tüm şişelerin TSE işaretini taşıması gerekmektedir. LPG tüpünüzü takacağınız yer çok önemlidir. Tüpü direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmayın. Boruyu radyatör veya fırın gibi ısı üretimi yapan cihazların yakınına yerleştirmeyin.

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