Milyonlarca emekli bu tarihi bekliyordu! 5000 TL emekli ikramiyesi bu sıraya göre ödenecek!

Cumhuriyet kutlama ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor! Yalnızca çalışmayan emeklilerin yararlanacağı bu ödeme müjdesine ilişkin detaylar haberimizde...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı şerefine verilecek olan 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi detayları netlik kazandı. Emeklilerin merakla beklediği ödeme tarihi, 15 Kasım'a kadar hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ekim'de duyurduğu bu ikramiye için ödeme takvimi belirlendi.

Ödemeler, emeklilerin maaş ödeme günlerine göre planlanıyor. 13 Kasım itibariyle başlayacak olan ödemeler, 15 Kasım'a kadar devam edecek. Maaş ödeme günlerine göre sıralanan takvime göre, 13-14-15 Kasım tarihlerinde ikramiyelerin hesaplara yatması bekleniyor.





Ancak, bu ikramiyeden yalnızca çalışmayan emekliler faydalanabilecek. Hükümetin belirlediği şartlara göre, Ekim ayında bir gün bile çalışan emeklilerin bu ikramiyeden yararlanma hakları ortadan kaldırıldı. Yani, işten ayrıldıktan sonra dahi bir günlük çalışma dahi, ikramiye hakkını ortadan kaldıracak.

Bu uygulama, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda gündemde olan milyonlarca emeklinin tepkisini çekti. Hükümet, EYT'lilerin çalışma durumunu hesaba katarak, çalışan emeklileri bu ödemeden dışlamış durumda. Meclis'te kabul edilen düzenleme ile bu durum, çalışan emeklilerin ikramiye hakkını ortadan kaldırıyor.

Emekli vatandaşların uzun süredir beklediği 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri, belirlenen takvime göre yapılacak. Çalışmayan emeklilere verilecek bu ödeme, 15 Kasım'a kadar tamamlanacak ve milyonlarca emekli bu ödemeyi alabilecek.