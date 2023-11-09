Memur ve emekliler karalar bağlayacak! Maaşlarından 2000 TL kesilecek: işte nedeni

Bakan Şimşek müjdeledi! Emekli ve Memur Maaşlarına zam geliyor! Ayrıntılar haberimizde...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarında yapılacak değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 14 yıldır uygulanan sistemin sona ereceğini ve Ocak ayından itibaren yeni bir yöntemin geçerli olacağını duyurdu.

2009 yılından bu yana maaş artışlarına enflasyon farkı ve refah payı eklenirken, Bakan Şimşek'e göre artık sadece enflasyon farkı esas alınacak. Yani geçmişte olduğu gibi enflasyonun üzerine eklenen yüzde 10'luk refah payı Ocak 2024 maaşlarında uygulanmayacak.





Bu değişiklik memur ve emekli maaşlarında ciddi kesintilere yol açacak. Mevcut sistemde yaklaşık 2 bin lira artış beklenirken, yeni sistemle bu rakam sıfıra inecek. Özellikle en düşük memur maaşı olan 22 bin liradan yapılacak artışta yaklaşık 2 bin liralık bir kayıp olacağı ifade edildi.

Emekli maaşlarında da benzer bir yaklaşım izlenecek. Ancak en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira civarındakiler için seyyanen bir zam yapılacağı belirtildi. Diğer emeklilerde ise artış oranı sınırlandırılacak.

Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla emekli ve memurlar, alışageldikleri refah payı uygulamasının sona ereceğini öğrenmiş oldu. Yeni sistemle maaş artışlarında ciddi kayıplar yaşanması bekleniyor.