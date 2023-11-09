Listedeki meslekleri yapanlara SGK müjdesi! Hemen dilekçe verip emekli olabilecekler

Çalışma saatlerinin uzunluğundan şikayetçi olan vatandaşlar, erken emeklilik fırsatını beklemeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkını kazanacak meslek gruplarına yönelik yeni bir liste yayımladı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkına sahip meslek gruplarının listesini güncelleyerek çalışanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Şimdi hangi mesleklerin daha erken yaşta emekli olma şansına sahip olduğu ve daha yüksek emekli maaşı alabileceği bu liste ile netleşmektedir.

Yeni liste, hangi mesleklerin daha erken emeklilik fırsatına sahip olabileceğini ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Daha erken emeklilik fırsatına sahip olan bazı meslekler şunlardır:

Maden İşçileri Kamu Sektörü Çalışanları Öğretmenler Havacılık Sektöründe Çalışanlar Sağlık Sektöründe Çalışanlar

Maden işçileri, zorlu çalışma koşulları nedeniyle daha erken emekli olma fırsatına sahiptir. Bu nedenle madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar, 1800 gün fiili hizmet süresi yerine daha az prim ödeyerek emekli olabilirler.





Kamu sektörü çalışanları uzun hizmet süreleri nedeniyle daha erken emekli olabilirler. Bu grup içinde polis, asker, öğretmen, sağlık çalışanları gibi kamu kurumlarında çalışanlar, 3600 gün daha az prim ödeyerek emekli olma hakkına sahiptirler.

Öğretmenler de uzun hizmet süreleri nedeniyle erken emeklilik fırsatına sahiptirler. Bu kapsamda pilotlar, kabin memurları ve yer hizmetleri personeli gibi havacılık sektöründe çalışanlar, 3600 gün daha az prim ödeyerek emekli olabilirler.

Ancak her meslek grubunun kendi özel şartları ve süreçleri bulunduğundan, SGK ile doğrudan iletişim kurarak daha fazla bilgi almak önemlidir.