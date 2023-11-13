Kuzey Makedonya'da şirket kurmak için ihtiyacınız olan bilgiler

Son dönemde Kuzey Makedonya'da şirket kurmak isteyen birçok kişi nasıl şirket kuracağını araştırıyor. Armoni Medja Doo şirketinden Sadık Şimşek şirket kurarken bilinmesi gereken her şeyi tek tek paylaştı

Kuzey Makedonya son dönemde şirket kurmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yurt dışı ülkelerinden biri oldu.

Sadık Şimşek, şirket kurdurmak isteyenlerle bilinmesi gereken her şeyi paylaştı.

Kuzey Makedonya'da şirket kurmak için neler yapmalıyım?

Kuzey Makedonya'da şirket kurmak için öncelikle bir iş planı hazırlamalısınız. Şirket kurulumu için Kuzey Makedonya'da olmanız en doğrusu olacaktır. Vekalet yoluyla da şirket kurdurabilirsiniz. Ancak ülkeyi yerinde incelemeniz ve banka hesabınızın aktif edilmesi için ülkeye gelmeniz gerekiyor.

Kuzey Makedonya'da şirket kurmak için hangi belgelere ihtiyacım var?

Şirket kurma işlemleri için ortakların yeminli tercümeli pasaport örnekleri yeterli olmaktadır. Şirket tek ortaklı olacaksa şahsınıza ait tercümeli pasaport ve kimlik örneği yeterli olacaktır.

Şirketinizin ismi

Şirketinizin e posta adresi

Şirketinizin faaliyet alanı gibi ek bilgiler gerekmektedir.

Kuzey Makedonya'da şirket kurmanın maliyeti nedir?

Kuzey Makedonya'da şirket kurmanın maliyeti avukatlar ve danışmanların ücret tarifesine göre değişkenlik göstermektedir. Şirket kuruluş maliyetleri ortalama 500 Euro ile 1000 Euro arasındadır. Bu rakamın üzerinde ücret talep edenler haksız bir kazanç elde etmektedir.

Kuzey Makedonya'da şirket kurarken yatırılması gereken asgari sermaye nedir?

Kuzey Makedonya'da şirket kurarken 5000 Euro sermaye tutarı belirlenir. Bu rakam şirketinize ait bir ödemedir. Avukat veya danışmanlara bu parayı vermemeli şirketiniz kurulduktan sonra banka hesabınıza kendiniz yatırmalısınız. İsterseniz bu ödemeyi ertesi gün bankadan geri çekebilirsiniz. Bu ödemenin şirket kurulduktan sonra 1 yıl içinde bankaya yatırılması gerekmektedir. Şirket kurulur kurulmaz bu ödemenin yapılmasına gerek yoktur.

Kuzey Makedonya'da şirket kuruluşu kaç gün sürer?

Kuzey Makedonya Şirket kuruluşu ortalama 2 ile 5 gün içinde tamamlanmaktadır.

Kuzey Makedonya'da şirket kurmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler

Kuzey Makedonya'da şirket kurarken güvenilir danışmanlarla çalışmanız gerekmektedir. Son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmanızda fayda bulunmaktadır.

Kuzey Makedonya'da şirket kuruluşu için Armoni Medja Doo danışmanlık yetkilisi Sadık Şimşek'e ulaşmak için bilmeniz gereken bilgiler

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