Kur Korumalı Mevduat'ı terk eden edene

Kur Korumalı Mevduat'ı terk eden edene
Kur korumalı mevduat sistemindeki gerileme devam ederken, 2 buçuk ayda 500 milyar TL'lik para sistemden çıktı.

Hükûmetin 2021 yılında başlattığı "Kur Korumalı Mevduat" (KKM) sisteminden çıkış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre son 10 haftada 500 milyar lirayı aşarak toplamda 2,92 trilyon TL'ye ulaştı.

KKM'den çıkış hızla devam ediyor

KKM sisteminden çıkan paraların büyük bir kısmının, yatırımcıların TL cinsinden mevduat hesaplarına aktarıldığı belirtiliyor. Gerçek kişilerin mevduat hesaplarındaki toplam para miktarının 4,7 trilyon liraya kadar yükseldiği ifade ediliyor. Banka sektörü kaynaklarına göre, mevduat faizlerinin artırılmasıyla birlikte yatırımcıların mevduat hesaplarına dönüşü hızlanabilir.

Hükûmetin 2021 yılında başlattığı KKM sistemi, ekonominin dolarizasyonunu azaltmayı hedefliyordu; ancak beklenen sonuçlar alınamadı. Yatırımcıların sistemden çıkmasıyla dolar ve enflasyon artışı yaşandı. Hükûmetin aldığı yeni önlemlerle birlikte KKM sistemi teknik olarak sona erdi, ancak ekonomistlere göre bu süreç hazineye ek yük getirmeye devam ediyor.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!