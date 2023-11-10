Kur Korumalı Mevduat'ı terk eden edene

Kur korumalı mevduat sistemindeki gerileme devam ederken, 2 buçuk ayda 500 milyar TL'lik para sistemden çıktı.

Hükûmetin 2021 yılında başlattığı "Kur Korumalı Mevduat" (KKM) sisteminden çıkış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre son 10 haftada 500 milyar lirayı aşarak toplamda 2,92 trilyon TL'ye ulaştı.

KKM'den çıkış hızla devam ediyor

KKM sisteminden çıkan paraların büyük bir kısmının, yatırımcıların TL cinsinden mevduat hesaplarına aktarıldığı belirtiliyor. Gerçek kişilerin mevduat hesaplarındaki toplam para miktarının 4,7 trilyon liraya kadar yükseldiği ifade ediliyor. Banka sektörü kaynaklarına göre, mevduat faizlerinin artırılmasıyla birlikte yatırımcıların mevduat hesaplarına dönüşü hızlanabilir.

Hükûmetin 2021 yılında başlattığı KKM sistemi, ekonominin dolarizasyonunu azaltmayı hedefliyordu; ancak beklenen sonuçlar alınamadı. Yatırımcıların sistemden çıkmasıyla dolar ve enflasyon artışı yaşandı. Hükûmetin aldığı yeni önlemlerle birlikte KKM sistemi teknik olarak sona erdi, ancak ekonomistlere göre bu süreç hazineye ek yük getirmeye devam ediyor.