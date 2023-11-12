Köyüne dönenlere devletten 400.000 TL ödeme! Başvuru şartlarına uyanlar alabilecek

Köyüne dönenlere devletten 400.000 TL ödeme! Başvuru şartlarına uyanlar alabilecek
Üretimin desteklenmesi için yeni bir destek başladı! 400 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Şehirden köye dönmek isteyenlere müjde! 400 bin TL destek ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÖYE DÖNENLERE 400 BİN TL ÖDEME

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre köye dönmek isteyen vatandaşlara üretimin desteklenmesi hedeflenerek 400 bin TL destek ödemesi verilecek. Proje kapsamında büyükbaş süt hayvancılığı için 1 milyon TL'ye kadar, küçükbaş hayvancılık için 400 bin TL'ye varan destek ödemesi verilecek. 

köyüne dönmek isteyenlere maddi destekler başladı

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var ismiyle başlatılan proje kapsamında Ziraat Bankası ile Birlikler ve Kooperatifler arasında başlatılan işbirliği projesiyle birlikte başvuru yapacak vatandaşların iş planı oluşturmaları gerekiyor. Aynı zamanda proje kapsamında vatandaşlara nasıl köy yaşantısı kurabilecekleri, eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri de verilecek. Kredi ödemesine başvuru yapmak için Ziraat Bankası şubelerinden işlemler yapılabilecek. 

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!