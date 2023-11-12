Köyüne dönenlere devletten 400.000 TL ödeme! Başvuru şartlarına uyanlar alabilecek

Üretimin desteklenmesi için yeni bir destek başladı! 400 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Şehirden köye dönmek isteyenlere müjde! 400 bin TL destek ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÖYE DÖNENLERE 400 BİN TL ÖDEME

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre köye dönmek isteyen vatandaşlara üretimin desteklenmesi hedeflenerek 400 bin TL destek ödemesi verilecek. Proje kapsamında büyükbaş süt hayvancılığı için 1 milyon TL'ye kadar, küçükbaş hayvancılık için 400 bin TL'ye varan destek ödemesi verilecek.





Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var ismiyle başlatılan proje kapsamında Ziraat Bankası ile Birlikler ve Kooperatifler arasında başlatılan işbirliği projesiyle birlikte başvuru yapacak vatandaşların iş planı oluşturmaları gerekiyor. Aynı zamanda proje kapsamında vatandaşlara nasıl köy yaşantısı kurabilecekleri, eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri de verilecek. Kredi ödemesine başvuru yapmak için Ziraat Bankası şubelerinden işlemler yapılabilecek.