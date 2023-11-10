İslam Memiş gün ve saat vererek uyardı! Altın fiyatlarında büyük tufan kopacak

İslam Memiş gün ve saat vererek uyardı! Altın fiyatlarında büyük tufan kopacak
Döviz kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik üzerine Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın sonrasında yatırımcılara seslendi. Haftanın kapanışında emtia piyasalarında önemli gelişmeler dikkat çekti.

Koronavirüs salgınıyla beraber dünya çapında ekonomik krizler yaşanırken. Siyasi ve ekonomik, jeopolitik krizler altında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Yılık ilk zamanlarında ABD'de yaşayan bankacılık kriziyle beraber yükseliş görülürken çatışmaların devamında yatırımcıların merkezinin hedef değiştirdiği düşünülüyor.

Haftaya düşüşlerle başlayan altının devamında İslam Memiş, ons altında yaşanan düşüşlerin iştahsız olduğunu ve aşağı yönlü kırılmasıyla 1930 dolarlık direnç seviyelerinde bulundu. İsrail ve Filistin arasında yaşanan yeni siyasi veya askeri krizle beraber Memiş'ten cuma günü yeni krizin yaşanmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

FED uzun süre içerisinde faiz artımı kadarıyla almayacağı gibi 2024 yılının son zamanlarında ise 5.25 - 5.50 seviyesinde faizlerde farklılık olmaktadır. Ons altın üzerinde yaşanan baskılanmaların gevşek hale gelmesiyle sıçrayabileceğine dair yorumlar yapıldı. Zamanla beraber riskli yatırım araçlarını sevenlerin dahi altın üzerinden ilgi gösterirken fiyatlar 2024 senesinde rekor kıracağı bilgisi verildi.

memiş gram altın

ALTIN YATIRIMINA DİKKAT

Birikimin bir bölümü altına yatırılırken bir taraftan alım fırsatları verilerek borsa üzerinden yatırım gerçekleşiyor. Emtialar için sadece altında kalmamak varlıklarınızın bir bölümünü ise gümüşe yatırılması yönünde uyarılar yapıldı. Kasım ayında çok çalkantılı ve manipülatif bir piyasa bekliyor olsam da Aralık sonrasında altın rakamlarına sert hareketlilik yaşanacağına vurgu yapıldı. 

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