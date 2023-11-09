İslam Memiş doları 24 TL gösterenlerin planını ifşa etti! Büyük oyunu böyle açıkladı

İslam Memiş doları 24 TL gösterenlerin planını ifşa etti! Büyük oyunu böyle açıkladı
İslam Memiş tüm yatırımcıları sosyal medyadaki algı oyunu hakkında uyardı! İşte ayrıntılar...

Ünlü piyasa uzmanı ve analist İslam Memiş, son günlerde döviz kurlarındaki düşüşe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, internet ortamında görülen düşük döviz kuru rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, bunun bilinçli bir manipülasyon sonucu ortaya çıktığını belirtti. Uzman, teknik bir hata olmadığını, döviz kurlarının isteyerek ve bilerek düşürüldüğünü ifade etti.

Memiş, yatırımcıları Kasım ayında döviz piyasasında oynanabilecek büyük oyunlara karşı uyardı. Analist, Kasım ayı içinde döviz kurlarının ani yükseliş ve düşüşler gösterebileceğini, bu nedenle yatırımcıların varlıklarını korumak ya da riske atmak konusunda zor kararlar alabileceğini belirtti.

islam memiş dolar uyarısı

Gram ve çeyrek altın fiyatlarıyla ilgili güncel verileri paylaşan Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen henüz alım yapmayı beklediğini ifade etti. Analist, fiyatların daha da gerilemesi durumunda pozisyon alabileceğini açıkladı.

İslam Memiş, yatırımcıları Kasım ayında yaşanabilecek oynak piyasa şartlarına karşı uyararak, varlıklarını korumak için dikkatli adımlar atmaları gerektiğinin altını çizdi. Uzmanın açıklamaları, piyasalarda yakından takip ediliyor.

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