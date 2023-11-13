Honda yılın kampanyasını patlattı! O modelde tamı tamına 180 bin TL'lik indirim için son günler

Honda, Honda Civic modellerinde Kasım ayı itibarıyla önemli oranlarda fiyat indirimi uygulayarak otomobil almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'deki ekonomik koşulların etkisiyle otomobil fiyatlarının arttığı dönemde, Japon otomobil devi Honda, müşterilere nefes aldıracak bir kampanya başlattı. Özellikle dünya genelinde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Honda Civic modelleri, güncellenen fiyat politikası ile dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Honda, Kasım ayında Honda Civic modellerinde önemli fiyat indirimleri ile müşterilere çekici bir kampanya sunuyor. Türkiye'deki ekonomik koşullar ve yükselen otomobil fiyatları nedeniyle zorlu bir dönemde, Japon otomobil devi Honda, müşterilerine nefes aldırmak adına büyük bir kampanya başlattı. Dünya genelinde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Honda Civic'in iki farklı motor seçeneğine sahip modellerinde, Kasım ayı itibarıyla ciddi oranlarda fiyat indirimi yapıldı. İşte detaylar...





HONDA KASIM AYI İÇİN ÖNEMLİ FİYAT İNDİRİMLERİ YAPTI

1.5L benzinli ve 1.5L hibrit motor seçenekleri bulunan Honda Civic'in fiyatları, özellikle son dönemde artan maliyetler göz önüne alındığında, önemli ölçüde aşağı çekildi. Bazı donanım paketlerinde 150.000 TL'ye varan oranlarda indirim uygulanarak, 1,5-1,7 milyon TL bandında satılan Civic modelleri daha ulaşılabilir hale geldi.

Öne çıkan bir indirim örneği olarak, 1.5L VTEC Turbo benzinli Elegance donanımlı otomatik Honda Civic modelinde 148.000 TL'lik bir fiyat indirimi uygulanarak aracın fiyatı 1,425,000 TL'ye çekildi. Benzer şekilde Executive+ paketli aynı motorlu Civic modelinde de 185.000 TL'lik bir fiyat düşüşü ile araç, 1,519,000 TL'den satışa sunuldu.

Honda yetkilileri, bu indirim kampanyasının yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Bu fiyat avantajıyla Honda Civic, kompakt sınıftaki en çekici seçeneklerden biri haline gelirken, Honda'nın bu hamlesi, otomotiv sektöründeki ekonomik zorluklara karşı çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği için takdir topluyor.

Honda'nın 1.5L benzinli ve 1.5L hibrit motor seçeneklerine sahip Honda Civic modellerinde gerçekleştirdiği fiyat indirimleri, otomobil almayı düşünenler için avantajlı bir durumu beraberinde getiriyor. Özellikle 1,5-1,7 milyon TL bandında satılan Civic modellerinin bazı donanım paketlerinde ciddi oranlarda indirim yapıldı. Bu kapsamda, 1.5L VTEC Turbo benzinli Elegance donanımlı otomatik Civic modeli, 148.000 TL'lik bir indirimle 1.425.000 TL'ye sunuluyor. Aynı motorlu Executive+ paketli Civic modeli ise 185.000 TL'lik bir fiyat düşüşüyle 1.519.000 TL'den satışa sunulacak.

Honda'nın bu fiyat indirimleriyle Civic, kompakt sınıftaki otomobil alıcıları için daha çekici bir seçenek haline geliyor. Otomobil satışlarını olumsuz etkileyen ekonomik zorluklara karşın, Honda'nın bu hamlesi müşterilere cazip bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan bu fiyat avantajıyla birlikte, Honda Civic modelleri, otomobil alımını düşünenler için uygun ve rekabetçi bir fiyat skalasına sahip oluyor.

Fiyat politikasındaki bu değişiklikle birlikte Honda, müşteri memnuniyetini artırmayı ve otomobil almak isteyenlere daha uygun koşullar sunmayı hedefliyor. Bu indirimlerin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, Honda'nın bu adımıyla otomobil alıcılarına sağlanan ekonomik avantajların devam edeceği öngörülüyor.