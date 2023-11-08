Gram altının yıl sonu kaderi belli oldu! Kuyumcular o rakamı işaret edip alın dedi

Gram altının yıl sonu kaderi belli oldu! Kuyumcular o rakamı işaret edip alın dedi
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken 2024 yılı için kuyumculardan altın fiyatlarına dair tahminler gelmeye başladı. Erhan Şakar, 2024 yılında gram altının 2.500 TL seviyesine yükselmesi tahminlerinde bulundu.

Sektör üzerinde önde gelen isimlerden Erhan Şakar, gram altının 2024 yılında yaklaşık 2.500 TL seviyesine çıkması yönünde tahminlerde bulundu. Ortadoğu'da devam eden çatışmaların altın fiyatlarının olumlu yönde etkilenmesiyle son 10 yılda altının 10 kat arttığını ve yükseliş trendinin sürdüğünün altını çizdi.

Gram altın sonu

Farklı uzman olan Zekeriya Tonyalı ise benzer görüşlerde bulunurken İsrail Gazze'ye yönelik saldırılar üzerine etki edebileceği küresel belirsizlik ve ekonomik sıkıntılardan ötürü gram altın 2 bin TL'nin üzerinde devam etmesi 2.300 - 2.500 TL aralığında farklılık göstermektedir. Altın fiyatlarının tahminleri üzerine çok sayıda faktörün etkisinin bulunduğuna dair sinyaller verildi. 

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!