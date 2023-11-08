Gram altının yıl sonu kaderi belli oldu! Kuyumcular o rakamı işaret edip alın dedi

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken 2024 yılı için kuyumculardan altın fiyatlarına dair tahminler gelmeye başladı. Erhan Şakar, 2024 yılında gram altının 2.500 TL seviyesine yükselmesi tahminlerinde bulundu.

Sektör üzerinde önde gelen isimlerden Erhan Şakar, gram altının 2024 yılında yaklaşık 2.500 TL seviyesine çıkması yönünde tahminlerde bulundu. Ortadoğu'da devam eden çatışmaların altın fiyatlarının olumlu yönde etkilenmesiyle son 10 yılda altının 10 kat arttığını ve yükseliş trendinin sürdüğünün altını çizdi.





Farklı uzman olan Zekeriya Tonyalı ise benzer görüşlerde bulunurken İsrail Gazze'ye yönelik saldırılar üzerine etki edebileceği küresel belirsizlik ve ekonomik sıkıntılardan ötürü gram altın 2 bin TL'nin üzerinde devam etmesi 2.300 - 2.500 TL aralığında farklılık göstermektedir. Altın fiyatlarının tahminleri üzerine çok sayıda faktörün etkisinin bulunduğuna dair sinyaller verildi.