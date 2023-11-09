Gençler kredide yaşa takıldı! 150.000 TL faizsiz kredi hayali bu şartı sağlamayana hayal oldu

Aile ve Gençlik Bankası faizsiz kredi talebi başlığıyla yapılan dolandırıcılık organizasyonu karşısında Bakanlık tüm çiftleri uyardı! Ayrıntılar haberimizde...

Hükümetin uzun süredir beklenen evlenen çiftlere yönelik faizsiz evlilik kredisi düzenlemesinin detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere sağlanacak kredi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, kredinin ilk etapta deprem bölgelerinde yaşayan gençlere pilot uygulama şeklinde sunulacağını, ardından tüm ülke çapına yaygınlaştırılacağını ifade etti. Kredinin sıfır faizle 4 yıl vadeli olacağını, bunun ilk 2 yılının geri ödemesiz dönem kapsamında olacağını belirtti.





Göktaş, krediden yararlanmak için gelir ve yaş kriterlerinin bulunacağını kaydetti. Buna göre krediden faydalanmak isteyenlerin 18-27 yaş aralığında olması gerekeceği ifade edildi. Ancak yaş sınırının 27 olarak belirlenmesi, 28 yaşından büyük olan gençlerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada yaşanan tartışmalarda, 28 yaşından büyük olan gençlerin "Evlilikte yaşa takıldığı" yönünde yorumlar yapıldı. Yaş sınırının genişletilmesi yönünde çağrılar yapılırken, konunun mecliste görüşülüp değerlendirileceği belirtildi.

Hükümetin gençlere sunduğu bu önemli kredi imkanının detaylarının belli olmasıyla, yaş sınırına ilişkin tartışmalar da gündeme oturmuş oldu. Konunun takipçisi olacağız.