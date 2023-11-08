Garanti BBVA yine yaptı yapacağını! Düşük faiz ile 10.000 TL kredi dağıtacak

Garanti BBVA yine yaptı yapacağını! Düşük faiz ile 10.000 TL kredi dağıtacak
Garanti Bankası'ndan kasım ayına özel kampanyalar gelirken düşük faizli imkan sağlandı. Acil nakit ihtiyaçlarının karşılanabileceği kredi kampanyası için tüm detaylar haberimizde.

Kasım ayıyla beraber Garanti BBVA, müşterilerine özel imkanlar sağlarken 10.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Finansal esnekliğe ihtiyaç duyan herkese hitap ederken mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapılabilir.

Garanti BBVA mobil uygulaması indirilerek kolayca erişilebilir ve kullanımı son derece basittir. Uygulamayı telefona yükleyerek ''Müşteri olmak istiyorum'' imkanıyla başvuru yapılır. 5 gün içerisinde hayat sigortası ve kampanyalı kredi başvuru yapılabilir. Hızlı ve sorunsuz ilerlerken, fırsatı kaçırma tedirginliği bulunuyor.

Garanti Bankası 0.99 faiz kredi

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

10 bin TL'ye kadar kredisi olanlara Garanti Bankası'ndan 0.99 faiz ile kredi kullanılır. Bu kredi 12 ay vadeli olarak kullanılırken acil nakit ihtiyacı olanlar anında kabul edebilecek. Garanti BBVA mobil uygulamasını indirin, başvurunuzu yapın ve 0.99 faizle 10.000 TL kredi avantajının tadını çıkarın.

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