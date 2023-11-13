Fiat Kasım ayına özel fiyat listesini güncelledi! O modelin fiyatı alıcıları şaşkına çevirdi

Fiat, Kasım 2023 fiyat listesini yayımladı! Fiyatlar aracın özelliklerine göre değişiyor. Ayrıntılar haberimizde...

Otomotiv devi Fiat, Kasım ayında popüler ticari aracı Doblo için yeni fiyat listesi ve donanım seçenekleri sunarak kullanıcıları şaşırttı.

Fiat, Doblo modelinin tasarımını güncelleyerek rakipleri Citroen Berlingo ve Peugeot Rifter'a benzetti. Ancak yeni tasarım, Doblo'nun özgün kimliğini kaybetmesine yol açtı.

Buna ek olarak, Fiat Doblo için belirlenen yeni fiyat politikası da dikkat çekti. Eskiden uygun fiyatlarıyla bilinen Doblo artık daha agresif bir fiyatlama stratejisine sahip. Yeni fiyat listesine göre en uygun "Easy" paketinin fiyatı önemli ölçüde yükseldi.

Fiat ayrıca Doblo'nun donanım seçeneklerinde de değişikliğe gitti. Temel "Easy" paketi 100 beygir gücündeki dizel motora ve manuel şanzımana sahip. Ancak donanım listesi eskisine kıyasla daha sınırlı.





Yükselen fiyatlar ve sınırlı donanım seçenekleri, Doblo tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kullanıcılar Fiat'ın bu stratejisinin arkasındaki nedenleri sorgulamaya başladı.

Easy modeli, manuel vitesli 1.5 litrelik 100 beygir gücündeki BlueHDI dizel motora sahip ve 874.900 TL.

Urban modeli, 1.5 litrelik 130 beygir gücündeki BlueHDI dizel motora sahip. Manuel vites seçeneği 929.900 TL iken, otomatik vitesli olanı ise 1.009.900 TL.

Premio Plus modeli ise 1.5 litrelik 130 beygir gücündeki BlueHDI dizel motora sahip ve sadece otomatik vites seçeneği bulunuyor. Fiyatı 1.064.900 TL.

Fiyatlar, aracın donanım seviyeleri ve motor seçeneklerine göre değişebilir.

Fiat'ın yeni adımlarıyla Doblo'nun geleceği merak konusu oldu. Markanın bu hamlesinin satış rakamlarına etkisi yakından izlenecek.