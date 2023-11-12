Ev sahipleri dikkat! Başvuranlara 5 yıllık paraları iade ediliyor: Mutlaka kontrol edin

Gaziantep'te tapu sahiplerini sevindiren önemli bir gelişme meydana geldi. Artık tapu sahipleri, geçmiş beş yıl içerisinde ödedikleri paraları geri alma imkanına sahip. Detaylar haberimizde...

Gaziantep'te emlak sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Türkiye genelinde tapu sahiplerine sağlanan emlak vergisi muafiyeti, belirli şartlara tabi tutuluyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:



-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Mükellefin tek konuta sahip olması

-Konutun 200 metrekareyi aşmaması

-Mükellefin ek gelire sahip olmaması

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek kişiler arasında emekli vatandaşlar, ev hanımları, şehit eşleri veya yetim çocukları, gaziler ve işsizler bulunmakta.

Muafiyet için başvurular, ilgili belediye veya vergi dairesine yapılmalı. Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmekte:

1. T.C. kimlik numarası beyanı

2. Tapu senedi

3. Gelir durumunu gösteren belge (Emekli maaş bordrosu, ev hanımı beyanı, şehitlik veya gazi belgesi, işsizlik belgesi)

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanan bireyler, geçmiş dönemlere ait fazla ödenen vergilerin geri ödemesini talep edebilir. Bu işlem için, ilgili belediyeye veya vergi dairesine başvuruda bulunulmalı. Başvuru sırasında vergi muafiyeti belgesinin fotokopisi de ibraz edilmeli.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Aralık tarihine kadar yapmaları gerekmekte.