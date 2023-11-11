Emekliye promosyon fırsatı doğdu! Ay sonuna kadar başvurana 10.000 TL'ye kadar ödeme sözü o bankalardan geldi

Emekli vatandaşlar için kritik bir döneme giriş yapıldı, çünkü ekonomi verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte 2024 emekli maaşı artışı da belirginleşmeye başladı. Aynı zamanda, bankalar da müşteri sayılarını artırmak amacıyla emekli vatandaşları kendi şubelerinden maaşlarını çekmeye teşvik etmek için bir promosyon yarışına girdi. İşte tüm detaylar...

Kasım ayı emekli vatandaşlar için yoğun bir gündemi beraberinde getiriyor. Bakan Işıkhan'ın, "15 Kasım'dan önce Cumhuriyet İkramiyeleri hesaplara yatacak." açıklamaları emeklileri sevindirirken, bir yandan da beklenen zam miktarını merak ettiriyor. Bankalar ise emeklilere kendi şubelerinden maaş çekme konusunda çeşitli kampanyalar düzenleyerek ek gelir fırsatları sunuyor.



Kasım ayında bankalar, emekliler için özel promosyon kampanyalarını başlattı. Emekli vatandaşlar ise hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte Kasım 2023'te banka bazında emekli promosyon ödemeleri.





İŞTE BANKA BANKA TÜM PROMOSYONLAR VE DETAYLARI













QNB Finansbank

QNB Finansbank, Kasım 2023'te emekli vatandaşlara yönelik özel promosyon ödemelerini duyurdu. Banka, emeklilere 8 bin Türk Lirası'na kadar nakit promosyon ve kredi kartından bin 200 Türk Lirası indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 Türk Lirası'na varan emeklilik ödülü sunmakta.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, Kasım 2023'te emekli aylıklarına yönelik artan promosyon seçenekleri sunuyor. Banka, 3 bin 500 Türk Lirası altında emekli aylığı alanlara 3 bin 000 Türk Lirası, 3 bin 500 Türk Lirası ila 7 bin 500 Türk Lirası arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 Türk Lirası ödeme yapmakta. 7 bin 500 Türk Lirası ila 10 bin Türk Lirası arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 Türk Lirası, 10 bin Türk Lirası üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5 bin Türk Lirası tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapacak.





İş Bankası

İş Bankası, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022 - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya çerçevesinde, ilk emekli maaş ödemesini İş Bankası'nda gerçekleştiren veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7 bin 500 Türk Lirası'na varan promosyon ödemesinden faydalanma imkanına sahip.





Akbank

Akbank, Kasım 2023'te emekli maaşını Akbank'tan alanlara özel bir promosyon kampanyası düzenliyor. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı 3 bin 500 Türk Lirası'nın altında olanlara 3 bin Türk Lirası SGK promosyonu ve ek olarak 3 bin Türk Lirası ek promosyon (toplam 6 bin Türk Lirası) sunulmakta.

Ayrıca, 3 bin 500 Türk Lirası ila 7 bin 500 Türk Lirası arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 Türk Lirası SGK promosyonu ve ek olarak 3 bin 500 Türk Lirası ek promosyon (toplam 7 bin Türk Lirası), 7 bin 500 Türk Lirası ila 10 bin Türk Lirası arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 Türk Lirası SGK promosyonu ve ek olarak 4.500 Türk Lirası ek promosyon (toplam 9 bin Türk Lirası), 10 bin Türk Lirası üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5 bin Türk Lirası SGK promosyonu ve ek olarak 5 bin Türk Lirası ek promosyon (toplam 10 bin Türk Lirası) verilmekte.





Vakıfbank

Vakıfbank, Kasım 2023'te emekli maaşlarını bankadan alanlara yönelik özel promosyon ödemelerini açıkladı. Bu kapsamda, bir aya isabet eden emekli maaşı tutarı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olanlara 3 yıl için toplam 3 bin Türk Lirası, 3 bin 500 Türk Lirası ila 7 bin 500 Türk Lirası arasında olanlara 3 yıl için toplam 3 bin 500 Türk Lirası, 7 bin 500 Türk Lirası ila 10 bin Türk Lirası arasında olanlara 3 yıl için toplam 4 bin 500 Türk Lirası, 10 bin Türk Lirası ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 5 bin Türk Lirası promosyon ödemesi yapmakta.