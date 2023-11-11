Emeklilikte 1 gün detayı! Herkesten daha az maaş almanıza neden olabilir: e-Devlet'ten hemen bakın

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan şok bir açıklama geldi. Emekli olma sürecindeki tarihi belirlemenin, emekli aylığınızı etkileyebileceğini söyledi. Erdursun, bir gün arayla emekli başvurusu yapmanın, emekli maaşınızı yüzde 10 daha az almanıza yol açabileceğini ifade etti. Detaylar haberimizde!

Emekli Maaşlarında Değişiklik: SGK'dan Şaşırtıcı Açıklama!

SGK, emeklileri ilgilendiren önemli bir konuda açıklamalarda bulundu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken kritik bir detayı paylaştı. Bu açıklama, emekli maaşlarında önemli bir değişiklik getirebilir.

Erdursun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, emekli başvurusunu 2023 Aralık ayına kadar yapmış olanlar ile 2024 Ocak ayında başvuruda bulunacak olanlar arasında önemli bir fark olacak. Erken başvuruda bulunanlar, daha yüksek bir emekli aylığı almaya hak kazanacaklar.

SGK Uzmanı, asgari ücretin 7.5 katı olan en yüksek tavan ücret brüt 100.600 TL ile çalışanın emekli olduğunda alacağı emekli aylığının aylık 200-250 TL artabileceğini ifade etti. Ancak 2023 Aralık ayına kadar emeklilik başvurusunu tamamlayanlar, 2024 Ocak ayında başvuracak olanlara göre yaklaşık %10 daha fazla emekli maaşı alacaklar.

Emekli maaşı almak isteyenler için bu detay, gelecekteki maaşlarını belirlemek adına büyük öneme sahip. Bu nedenle emeklilik sürecini planlayan vatandaşların bu tür kritik ayrıntılara dikkat etmeleri gerekebilir.

Emeklilikte Kritik Ayrıntılar: SGK Uzmanından Önemli İfadeler!





SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erdursun, emekli maaşı almak isteyenler için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı.

Erdursun'a göre, 2024 Ocak ayında emeklilik dilekçesini verenler, emekli aylıklarında yaklaşık %10 daha fazla artış elde edebilirler. Bu açıklama, emeklilik başvurusu yapacak olan vatandaşlar için oldukça dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

SGK Uzmanı, kıdem tazminatı tutarlarının da ciddi oranlarda değişebileceğini belirtti. Plansız bir şekilde emeklilik dilekçesi vermemek ve emekli aylığını uzun vadede düşünmek, gelecekte daha fazla gelir elde etmenin anahtarı olarak gösterildi.

Erdursun'un ifadelerine göre, asgari ücretin 7.5 katı olan en yüksek tavan ücret brüt 100.600 TL ile çalışanların emekli olduklarında aylık 200-250 TL arasında daha fazla emekli aylığı alabilecekleri vurgulandı. Bu açıklamalar, emeklilik sürecini planlayan vatandaşlar için oldukça önemli bir rehber niteliği taşıyor.