Emeklilerin yüzünü güldüren tarih geldi çattı! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin

Cumhuriyetin 100. yılına özel yapılan ikramiye ödemeleri 15 Kasım tarihine kadar devam edecek! Peki kimler bu ödemeden faydalanabilecek? Çalışan emekliler ikramiye alabilecek mi? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşın uzun zamandır beklediği müjdeli haber nihayet açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek seferlik 5.000 TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak.

Açıklamada, bu özel ikramiyenin 15 Kasım tarihine kadar tüm emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacağı belirtildi. İkramiyenin otomatik olarak emeklilik maaşları ile birlikte yatırılacağı ve ek bir işleme gerek kalmayacağı ifade edildi.





Emekliler, 5 bin TL'lik ikramiyeyi banka hesaplarından ya da ülke genelinde hizmet veren PTT şubeleri aracılığıyla kolaylıkla çekebilecek. Uzmanlar, bu ödemenin emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacağını ve alım gücünü artıracağını belirtti.

Sokaktaki röportajlarda konuşan emekliler de ikramiyeden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kimileri ödemeyi borçlarını kapatmak, kimileri ise uzun süredir erteledikleri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacaklarını söyledi. Diğerleri de ikramiyeyi biriktirip küçük bir tatil için harcayacaklarını belirtti.

Böylece Türkiye'de milyonlarca emeklinin yüzü, 5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi sayesinde gülecek. Ödemenin emeklilik dönemlerini daha rahat geçirmelerine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.