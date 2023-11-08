Emeklilerin evine bayram havası gelecek! 7500 TL üzeri maaş alana tek seferlik ödeme!

Bankalardan emeklilere özel promosyon fırsatları devam ediyor! Tam 10 bin TL'ye varan promosyon imkanlarına ilişkin detaylar haberimizde...

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri Kasım ayı itibariyle artış gösterdi. Farklı bankaların sunduğu çeşitli promosyon seçenekleri, yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

Emekli maaşlarına yapılan son zamların ardından, bankalar da emekli promosyon miktarlarını yükseltti. Emekli maaşı alan vatandaşlar, başvuru yapmaları halinde binlerce liralık destekten faydalanabilecekler. Bankalar, üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında 3.000 TL'den 10.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri sunuyor.





Akbank, emekli maaş aralığına göre 6.000 TL ile 10.000 TL arasında promosyon desteği sağlıyor. Ayrıca 2.000 TL chip para hediye ediyor. Denizbank ise 3.000 TL ile 5.000 TL arasında, Fibabanka 4.500 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA'nın promosyon miktarı 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişirken, Halkbank 3.000 TL ile 5.000 TL arasında destek sunuyor. ING Bank ise 5.100 TL ile 8.500 TL arasında, İş Bankası ise 5.250 TL ile 7.500 TL arasında promosyon sağlıyor. Kuveyt Türk de 4.800 TL ile 8.000 TL arasında teklifte bulunuyor.

Emekliler, artan promosyon seçeneklerinden yararlanmak için internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden kolayca başvuruda bulunabiliyor. Bankaların rekabeti sayesinde emekli maaşlarına ek gelir sağlama imkanı artmış oldu.