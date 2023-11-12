Emeklilerin beklediği günler geldi çattı! Tarihler açıklandı: Hesaplarınızı kontrol edin

Emekli maaşları heyecanla beklenen günlerde! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 10, 12 ve 15 Kasım tarihlerinde maaşlarını alacaklar. Bu kritik günlerde emekliler, bekledikleri maaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Emekliler için önemli günler kapıda! 10, 12 ve 15 Kasım, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için maaş alma günleri olarak belirlendi. Bu tarihlerde emekliler, bekledikleri maaşlarına kavuşacaklar.

SSK emeklileri, maaşlarını 10 Kasım’da, Bağ-Kur emeklileri 12 Kasım’da, Emekli Sandığı emeklileri ise 15 Kasım’da çekebilecekler. Normalde her ayın 1’i ile 7’si arasında ödenen emekli maaşları, bu ayın 1 Kasım Çarşamba gününe denk geldiği için ödeme günleri biraz ileri alındı.

Emekli maaşlarından SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintiler, emeklilerin net maaşlarını belirleyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır.





Emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, PTT ve anlaşmalı diğer bankalardan çekebilmektedirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden PTT'ye başvuru yaparak maaşlarını internetten alabilir veya ALO 170'yi arayarak telefonla başvuru yapabilirler.

Maaşlarını ATM'lerden çekmeyi tercih eden emekliler, kartlarıyla birlikte ATM'lerden kolayca maaşlarını çekebilirler. Mobil uygulama kullanımı isteyenler ilgili bankaların uygulamalarını indirerek maaşlarını çekebilir veya internet bankacılığı üzerinden maaşlarını çekebilirler. Emekliler, kendilerine en uygun olan yöntemi seçerek maaşlarını sorunsuz bir şekilde alabilirler.