Emekliler elini çabuk tutsun! O tarihe kadar başvuranlar 9200 TL nakit para alacak

Emekliler elini çabuk tutsun! O tarihe kadar başvuranlar 9200 TL nakit para alacak
Son dakika bildirimine göre, SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerine dair önemli bir gelişme var. Bankaya başvuran emeklilere 9.200 TL ödeme yapılacak. İşte ayrıntılar...

2024 yılının Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merakla beklenirken, bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar da artış gösteriyor. Bu konudaki detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı alan milyonlarca kişi için sevindirici bir gelişme yaşandı. Banka, emeklilere özel düzenlediği promosyonları artırarak bankalarına gelen emeklilere 9.200 TL ödeme yapacak.

Ancak, QNB Finansbank'ın emekli promosyonları nasıl alınır? QNB Finansbank'ın emekli promosyon miktarı nedir? İşte QNB Finansbank'ın promosyon kampanyasının ayrıntıları...

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EMEKLİLER İÇİN 9.200 TL'YE KADAR EMEKLİLİK ÖDÜLÜ

QNB Finansbank, emekli müşterilere sunduğu avantajları artırarak 9.200 TL'ye kadar emeklilik ödülü sunuyor. Bu avantajlar arasında nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL'ye varan indirim de bulunmaktadır.

Emekli müşteriler, QNB Finansbank'ın geniş ATM ağından ayda iki defa ücretsiz para çekme, para yatırma veya bakiye sorgulama işlemleri yapabilecekler. Ayrıca bireysel internet bankacılığı ve QNB Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen EFT ve TL havale işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti sağlanacak.

QNB Finansbank şubelerinde gerçekleştirilen işlemlerde emeklilere sıra önceliği verilecek. Ayrıca, QNB Finansbank Emekli Bankacılığı Hattı (0850 222 11 00) üzerinden özel hizmetlerden yararlanabilecekler.

CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri ise bir dizi avantaja sahip olacaklar. İlk yıl üyelik ücreti alınmayan kart, düzenli ödenen otomatik fatura ödeme talimatlarına bağlı olarak yıllık üyelik ücretinden muaf tutulacaktır. Ayrıca, market ve eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL'ye varan indirimler sunulacaktır.

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, QNB Finansbank şubeleri veya Emekli Bankacılığı Hattı ile iletişime geçebilirler.

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