Emekli maaşını o bankanın ATM'lerinden çeken emekliler yaşadı! Maaşa ek 12.500 TL tek seferlik ödeme verilecek

Emeklilere yönelik beklenen kampanya duyuruldu. Kasım ayının başından bu yana Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası gibi büyük finans kuruluşları, emekli müşterilerini memnun edecek kapsamlı promosyon kampanyaları sunuyor. Ası geçen bankalar mali durumlarını güçlendirmek amacıyla emeklilere özel teklifler sunmaktadır. Her bankanın sunmuş olduğu promosyonlar farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, yıllık gelir sigortası müşterileri genel olarak belirli süreçte ek faiz geliri ve nakit ikram

Emeklilere yönelik bu destekler, finansal dayanıklılığın artırılmasının yanı sıra emekliliğin keyifli ve konforlu geçmesini de amaçlıyor. Bu seçenekleri değerlendiren emekli vatandaşlar tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre kendilerine en uygun bankayı seçip avantajlardan yararlanabilirler. Yapı Kredi ve Garanti Bankası da emeklilere cazip özel teklifler sunarak finansal güvenliği güçlendirmek ve hayatlarını kolaylaştırmak istiyor. Bankanın emekli vatandaşlara yönelik promosyon taahhüdü şöyle:

İş Bankası: Bu banka, emekli maaşını bankaya aktaran müşterilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon fırsatları sunmaktadır. Bu kampanyanın amacı emeklilere maddi destek sağlamaktır.

Akbank: Emekli maaşını bu bankaya getiren ve sisteme aktaranlara toplam 12 bin TL tutarında promosyon sunuluyor. Kampanya çerçevesinde müşterilere 10.000 TL tutarında nakit promosyon dışında 2.000 TL de chip-para verilecek.

ING Bank: Emekli maaşını bankaya aktaranlara toplam 12.500 TL'ye kadar promosyon paketi hazırlandı. Emekliler bu kapsamlı destekten yararlanmaya devam edecek.





Garanti BBVA: Emekli maaşı alan müşterilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon ödeneği hazırlayan Garanti BBVA, emeklilere yönelik kampanya tutarıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Denizbank: Emekli maaşını bankaya aktaran müşterilerine 5.000 TL'ye varan özel promosyon imkanı sunuyor. Denizbank bu kampanyayla emeklilerin hayatını kolaylaştırmak istiyor.

QNB Finansbank: Emekli maaşını bankaya aktaran EYT üyelerine 9.200 TL'ye kadar emeklilik ikramiyesi sağlıyor. Banka, bu kampanyayla emekliliğinizde yeni sayfaların açılmasını vaat ediyor.

Yapı Kredi: Mevcut emeklilere 9.000 TL'ye kadar özel teklif. Banka, emekli müşterilerin için bu özel kampanyayla fark yaratmayı hedefliyor.