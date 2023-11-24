Dev kripto borsası Bitget, Türkiye hedefini açıkladı!

Kripto para borsası Bitget'in Genel Direktörü Gracy Chen, piyasayı değerlendirerek, Türkiye'deki hedeflerine yönelik açıklamada bulundu.

2018 yılında kurulan ve borsa ile web3 teknolojilerine odaklanan Bitget, 59 milyar dolarlık spot işlem hacmi ve 658 milyar dolarlık vadeli işlem hacmi ile dikkat çeken bir kripto para borsasıdır. Türkiye dahil 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, 2023 yılında kripto piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken Türkiye ile ilgili hedeflerini açıkladı.

Bitget, Türkiye pazarının umut verici olduğunu söyledi

Bitget Genel Direktörü Gary Chen, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin kripto para pazarında en umut verici pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak, ülkede kripto benimsenmesinin hızla arttığını belirtti. Chen, Türkiye'de özel hizmetlere sorunsuz erişimin önemli olduğunu ifade ederek, önümüzdeki aylarda Türkiye'de kişiselleştirilmiş teknik yardım sunacaklarını açıkladı.

Bitget, Türkiye'de blok zinciri tabanlı girişimler kuran gençlere yatırım yapma planları yaparken, yerelleştirilmiş ürünler yaratarak kripto paranın kitlesel olarak benimsenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Chen ayrıca Türkiye'deki genişleme planlarına heyecan duyduklarını belirtti. Şirket, bu yıl içinde Türkiye web sitesini açarak platformuna Türk lirası entegrasyonu getirmişti. 2024 yılında pazarın büyümesini ve daha iyi düzenlemelerin gelmesini beklediklerini ifade eden Chen, son olarak, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat çekerek Bitcoin'in yıl sonuna doğru toparlanma yaşayabileceği tahmininde bulundu, ancak bu tahminin yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı.