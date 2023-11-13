Cebinde bu bankanın kartı olan yaşadı! İşlemi yapana 2500 TL hediye lira verilecek

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük bankası olarak bilinen kuruluş, müşterilerine yönelik özgün bir kampanya başlatma kararı aldı.

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük bankası olarak bilinen kuruluş, müşterilere özel olarak düzenlenen bir kampanya başlattı.

Kampanya çerçevesinde, Ziraat Bankası'nın Bankkart'ı ile Touristica'da gerçekleştireceğiniz tek seferde 15.000 TL ve üzeri alışverişlerinize, 2.500 TL'ye kadar Bankkart Lira hediye edilecektir.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Kampanyadan faydalanmak için ilk adım olarak kampanyaya katılım sağlamanız gerekiyor. Katılım, Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart.com.tr web sitesi aracılığıyla veya SMS ile gerçekleştirilebilir.

SMS ile kampanyaya katılmak için Bankamızda kayıtlı cep telefonunuzdan TOURISTICA yazıp 4757'ye SMS gönderebilirsiniz.

Kampanya, 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyadan faydalanabilmek için asıl kart sahibinin kampanyaya katılım sağlaması gerekmektedir.





Kampanya Koşulları

Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki koşullara uyulması gerekiyor:

Kampanya, 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyadan faydalanabilmek için asıl kart sahibinin kampanyaya katılım sağlaması gerekmektedir.

Kampanyadan Bankkart Lira kazanılabilmesi için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, Ziraat Bankası Bankkart'ı ile Touristica'da tek seferde yapılacak 15.000 TL-19.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 1.000 TL, 20.000 TL-29.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 2.000 TL, 30.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişe 2.500 TL Bankkart Lira verilecektir.

Kazanılan Bankkart Liraları, 07 Aralık 2023 tarihinde yüklenecek olup, 15 Ocak 2024 tarihine kadar kullanılabilir. Kullanılmayan Bankkart Liraları, 16 Ocak 2024 tarihinde geri alınacaktır.

Özetle, Ziraat Bankası'nın bu kampanyasından faydalanmak için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart.com.tr web sitesi aracılığıyla veya SMS ile kampanyaya katılım sağlayın.

1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Bankkart'ınız ile Touristica'da tek seferde 15.000 TL ve üzeri alışveriş yapın.

Kazandığınız Bankkart Liralarını, 07 Aralık 2023 tarihinden itibaren 15 Ocak 2024 tarihine kadar kullanın.





