Bu püf noktalarını bilen emekliler daha yüksek maaş alıyor! Çifte kazançta yeni formül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu üzerine, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 Türk Lirası ödeme yapılacağı haberi, milyonlarca emeklinin dikkatini çekti. Emekliler, bu ödemenin yanı sıra gelecek artış ve zamlara odaklandı. Yeni hesaplanan formülle özellikle yeni emekli olacak bireylerin çifte kazanç elde edeceği belirtiliyor. Detaylar şu şekilde...

Ocak 2024'te gerçekleşecek emekli maaşı zammı oranlarına dair meraklarını dile getiren milyonlarca kişi zam oranlarının açıklanmasını bekliyor. Yeni emekli olmayı planlayanlar ise "Ne kadar emekli aylığı alırım?" sorusuna cevap arıyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihin, aylık ve ikramiye miktarını doğrudan etkilediği bir süreçte, 31 Aralık'tan önce veya sonra verilen dilekçelerin emekli maaşını değiştirdiği belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni emekli olacaklara çifte kazanç sağlayacak formülü detaylı bir şekilde açıkladı.

ERDURSUNDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR





Erdursun, 2023 yılında emeklilere önce %30, ardından %25 zam yapıldığını hatırlatarak, "Enflasyon farkı ve refah payı eklenince toplamda %55 gibi görünse de, %25 zamlı maaş üzerinden %30 artış yapıldığı için bu oran %62,5'e denk geliyor. Yani 2023 yılında emekli olacak bireyler, toplamda %62,5 artıştan faydalanacaklar" şeklinde konuştu.

4,5 büyüme, yüzde 30'uyla yaklaşık 1,35 gibi bir rakama denk geliyor" ifadelerini kullandı.2024 senesinde emekli olacakların durumuna ilişkinse Erdursun, "Bu oran enflasyona göre belirlenecek. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Yıl sonu enflasyonu %65-70 civarında tahmin ediliyor, ancak biz daha yüksek bir enflasyon öngörüyoruz. 2024 senesinde emekli olacaklar, ayrıca %30 büyüme oranının kadar fark alacaklar. Bu büyümenin %4,5 olacağını tahmin ediyoruz. Yüzde 4,5 büyüme, yüzde 30'uyla yaklaşık 1,35 gibi bir rakama denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdursun, hesaplama farkına dikkat çekerek, "Yani 31 Aralık 2023'e kadar emekli olanların artışları %62,5 civarında olurken, 2024 Ocak ayında emeklilik için başvuruda bulunanların aylıkları yaklaşık %70 artacak. Buradan %10'a yakın bir fark ortaya çıkacak. Dolayısıyla, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başvuranların emekli aylığı %10'a yakın daha fazla olacak" dedi.

Kıdem tazminatına da vurgu yapan Erdursun, "Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 Türk Lirası. Asgari ücretin %50'ye yakın artacağını düşünüyoruz. Yani asgari ücret brüt 20.120 Türk Lirası gibi bir rakama ulaşacak. Örneğin, 15 sene çalışan bir kişi 13 bin 414 Türk Lirası karşılığında 201.210 lira kıdem tazminatı alacak. Ancak Ocak ayını beklerseniz, bu rakam 300.000 Türk Lirasına çıkacak. Yani arada 100.000 Türk Lirası fark ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Erdursun, en düşük aylık alan kişilerde 2023 veya 2024 senesinde dilekçe vermenin emekli aylığı üzerinde değişiklik yaratmayacağını belirtirken, "Ancak kıdem tazminatı açısından değerlendirildiğinde, asgari ücretle çalışanlar dahi önemli bir farkla karşılaşacaklar. 5 sene asgari ücretle çalışan bir kişi, Ocak ayından sonra kıdem tazminatında 33.000 Türk Liralık bir fark görecek. 2023 kıdem tazminatı tavanının net 23 bin 300 Türk Lirası olduğunu hatırlatırken, "Kıdem tazminatı tavanı, devlet memuru aylığına göre yüzde 47-50 arasında artacak. Bu durumda 2024 kıdem tazminatı tavanı 34 bin 500 Türk Lirasına yaklaşacak. Bu hesaplamayı çok iyi yapmanız gerekiyor. Düşük ücretle çalışanlar için aylıklar değil, kıdem tazminatı önemli. Yüksek rakamlarla çalışanlar ise çok ince hesap yapmalılar" uyarısında bulundu.